RETRO RÁDIÓ

Pécsi díler kezén kattant a bilincs, faluban akarta terjeszteni a drogot

Hásságyra vitt volna kábítószert egy díler, de a vevő helyett a rendőrök fogadták a faluban.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.04.25. 10:20
Egy szolgálaton kívüli rendőr jelzése alapján vonult ki a DELTA Program keretében a Mecsek kommandó Hásságyra február 15-én, mert arra lehetett számítani, hogy egy férfi drogot visz értékesíteni a faluba. A kommandósoknak csak ki kellett várniuk, hogy megjelenjen a településen.

Pécsen termesztette a kábítószert, falukba terjesztette / Fotó: Rendőrség.

Az autó hamar megérkezett. A rendőrök ekkor léptek akcióba, és az utcán fogták el a 31 éves pécsi dílert. Ruházatának átvizsgálása során elő is került a pakk. Az övtáskájából több mint 100 gramm kábítószergyanús növényi anyag, illetve pénz került elő. A gyorsteszt pozitív jelzése alapján nemcsak terjesztette, hanem fogyasztotta is a drogot.

Több ingatlan köthető a férfihoz, ezért a rendőrök átvizsgálták azokat, az egyik a termesztést is igazolta. A pécsi ingatlanban 30, mintegy 150 centiméteres, kábítószergyanús tő tárult a nyomozók elé, a teszter pedig ismét igazolta a gyanút, THC-ra lett pozitív. A rendőrök ezután előállították a férfit, majd kihallgatták, őrizetbe vették, végül kezdeményezték letartóztatását.

Kábítószer-kereskedelem miatt nyomoz ellene a Mohácsi Rendőrkapitányság. Az esethez köthetően két fogyasztót is elfogtak, nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük - közölte a rendőrség. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
