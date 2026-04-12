Orbán Viktor: Nem maradt más hátra: győzzünk újra!
Megköszönte a támogatást a kormányfő.
Új videót osztott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor, miután a minap gigantikus tömeg előtt mondott beszédet az országjárás végállomásán, egyben a kampányzáró helyszínén, Budapesten, a Szentháromság téren. A kormányfő ezzel együtt köszönetét fejezte ki a támogatásokért, és kiemelte, nem maradt más hátra, mint ismét győzni.
Köszönöm a támogatást! Nem maradt más hátra: győzzünk újra! Hajrá, Fidesz!
- jelentette be a kormányfő.
