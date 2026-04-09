Orbán Viktor: Mikor egy kép többet mond ezer szónál

Orbán Viktor Debrecenben tartott országjárásán ismét megjelentek a tiszás provokátorok is, akik füttyszóval és bekiabálással próbálták megzavarni a résztvevők nyugalmát. Azonban ezt most sem sikerült elérniük, ráadásul Orbán Viktor közzé tett egy képet közösségi oldalán, ahol jól látható az is, mennyire kevesen voltak Debrecenben az ukránpártiak a Fidesz szimpatizánsaihoz képest.

Orbán Viktor beszéde Debrecenben. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Mikor egy kép többet mond ezer szónál

- írta a kormányfő.