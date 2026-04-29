Online verte át áldozatait a nyíregyházi nő - Csaknem 40 sértett maradt a megvásárolt termék nélkül

Eladta a terméket, előrefizetést kért, majd eltűnt. Rengeteg embert vert át a nyíregyházi nő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.29. 09:35
A Bajai Járási Ügyészség csalás vétsége miatt vádat emelt egy nyíregyházi nővel szemben, aki fél év alatt 36 sértettet várt át valótlan online hirdetéseivel.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Nem létező termékeket adott el a nyíregyházi nő

A vádirat szerint a nő online és több tematikus apróhirdetési csoportban vadászott áldozataira. Olyan árukat hirdetett eladásra, amelyekkel nem rendelkezett. Például baba tápszereket, ruhaneműket, különböző vegyi árukat és lakásdekorációs tárgyakat is meghirdetett eladásra. A termékek iránt érdeklődőknek a nő fényképet is küldött az árukkal azonos árukról. A nő a hirdetések feladásakor a saját adatlapja mellett több álprofilt is használt.

Mindig előre elkérte a sértettektől a termékek vételárát, amit a saját bankszámlájára kért utalni. Ezt követően azonban a megrendelt termékeket nem küldte el, az utalások után teljesen elérhetetlenné vált.

A vádlott 2023 szeptembere és 2024 áprilisa között összesen 36 sértettet – köztük több Bács-Kiskun vármegyei áldozatot – vert át. A sértetteknek 2.000 - 23.500 forint közötti, mindösszesen közel fél millió forintos kárt okozott, írja Magyarország Ügyészsége.

A járási ügyészség a nőt 36 rendbeli szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás vétségével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
