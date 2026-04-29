Online verte át áldozatait a nyíregyházi nő - Csaknem 40 sértett maradt a megvásárolt termék nélkül

A Bajai Járási Ügyészség csalás vétsége miatt vádat emelt egy nyíregyházi nővel szemben, aki fél év alatt 36 sértettet várt át valótlan online hirdetéseivel.

Online verte át áldozatait a nyíregyházi nő

Nem létező termékeket adott el a nyíregyházi nő

A vádirat szerint a nő online és több tematikus apróhirdetési csoportban vadászott áldozataira. Olyan árukat hirdetett eladásra, amelyekkel nem rendelkezett. Például baba tápszereket, ruhaneműket, különböző vegyi árukat és lakásdekorációs tárgyakat is meghirdetett eladásra. A termékek iránt érdeklődőknek a nő fényképet is küldött az árukkal azonos árukról. A nő a hirdetések feladásakor a saját adatlapja mellett több álprofilt is használt.

Mindig előre elkérte a sértettektől a termékek vételárát, amit a saját bankszámlájára kért utalni. Ezt követően azonban a megrendelt termékeket nem küldte el, az utalások után teljesen elérhetetlenné vált.

A vádlott 2023 szeptembere és 2024 áprilisa között összesen 36 sértettet – köztük több Bács-Kiskun vármegyei áldozatot – vert át. A sértetteknek 2.000 - 23.500 forint közötti, mindösszesen közel fél millió forintos kárt okozott, írja Magyarország Ügyészsége.

A járási ügyészség a nőt 36 rendbeli szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás vétségével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.