Online verte át áldozatait a nyíregyházi nő - Csaknem 40 sértett maradt a megvásárolt termék nélkül
Eladta a terméket, előrefizetést kért, majd eltűnt. Rengeteg embert vert át a nyíregyházi nő.
A Bajai Járási Ügyészség csalás vétsége miatt vádat emelt egy nyíregyházi nővel szemben, aki fél év alatt 36 sértettet várt át valótlan online hirdetéseivel.
Nem létező termékeket adott el a nyíregyházi nő
A vádirat szerint a nő online és több tematikus apróhirdetési csoportban vadászott áldozataira. Olyan árukat hirdetett eladásra, amelyekkel nem rendelkezett. Például baba tápszereket, ruhaneműket, különböző vegyi árukat és lakásdekorációs tárgyakat is meghirdetett eladásra. A termékek iránt érdeklődőknek a nő fényképet is küldött az árukkal azonos árukról. A nő a hirdetések feladásakor a saját adatlapja mellett több álprofilt is használt.
Mindig előre elkérte a sértettektől a termékek vételárát, amit a saját bankszámlájára kért utalni. Ezt követően azonban a megrendelt termékeket nem küldte el, az utalások után teljesen elérhetetlenné vált.
A vádlott 2023 szeptembere és 2024 áprilisa között összesen 36 sértettet – köztük több Bács-Kiskun vármegyei áldozatot – vert át. A sértetteknek 2.000 - 23.500 forint közötti, mindösszesen közel fél millió forintos kárt okozott, írja Magyarország Ügyészsége.
A járási ügyészség a nőt 36 rendbeli szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás vétségével vádolja és ezért vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta.
A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.
