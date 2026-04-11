Világvége vagy örök élet? Meglepő jóslatokat tett a négylábú Nostradamus

Nem akárki lett most az egyik leghíresebb jövőjósló: a négylábú Nostradamus, Khariton képességei teljesen megdöbbentették az embereket.

A ginger tabby fajú macska több mint egymillió követővel rendelkezik, és az emberek kérdéseire gombok megnyomásával válaszol. Gazdájára figyelve hallgatja, ahogy felolvassa neki a beküldött kérdéseket, és úgy tűnik, mintha válaszadás előtt még el is gondolkodna.

Nem csak egyszerű válaszokat ad: néha összetettebb mondatokkal is beszélget az emberekkel - olykor az érzéseiről nyilatkozik, máskor pedig korábbi életeiről mesél történeteket.

Miután Baba Vanga, az ismert jós azt állította, hogy 2026. április 12-én megnyílnak a pokol kapui, Khariton követői tőle is megkérdezték, mit gondol erről. A macska azonban bízik abban, hogy a világ nem ér véget néhány órán belül: ezt azzal is jelezte, hogy kétszer megnyomta a „nem” gombot.

Furcsa módon a cicát arról is megkérdezték, hogy találnak‑e gyógymódot az 1-es típusú cukorbetegségre. A válasza „igen” volt, amit sok rajongó hatalmas orvosi áttörés előjelének tart, és ennek megfelelően ünnepelte is a jó hírt.

Khariton egy sokkoló jóslatot is tett: szerinte a tudósok hamarosan felfedezik az öregedési folyamat megállításának módját. Emellett hozzátette, hogy újabb világjárvány nem várható egyhamar. (Daily Star)