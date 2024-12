Emlékszik az előző életére egy kislány: azt is tudja, hogyan halt meg

Mikor világra jött Claire, bőre kék volt és nem kapott levegőt, ő és édesanyja, Karen is majdnem meghaltak ezen a napon. A furcsaságok nem értek itt véget, ugyanis mikor elkezdett beszélni, valami oknál fogva meg volt győződve arról, hogy a neve nem Claire, és azt is kijelentette, hogy nem akar felnőni. Karen ezeknek nem adott különösebb jelentőséget, de mindig különlegesnek gondolta lányát, aki 8 éves korában valamiért halálosan elkezdett félni a repüléstől, annak ellenére, hogy soha nem ült repülőgépen – az indoka még anyját is megijesztette.

Sokan félnek a repülőgépektől, de általában erre tudnak egy logikus érvet mondani, Claire indoka, azonban minden megmagyarázható dolgot felül múlt. ( Képünk illusztráció) / Fotó: Pixabay / Pexels

Mikor 8 éves lett Claire, édesanyja el akart vele utazni nagynénjéhez repülővel, azonban a kislány ellenkezni kezdett és kijelentette, hogy retteg a repüléstől. Karen megkérdezte tőle, hogy szerinte mi lenne a legrosszabb dolog, ami a repülőgépen történhetne, de a válaszra még ő sem volt felkészülve.

A kislány azt válaszolta neki, hogy egy repülőgép becsapódott egy New York-i épület oldalába és látta, amint egy része áthaladt a falon. Alig 3 hónappal a szeptember 11-ei tragédia előtt született a lány, így anyja elgondolkozott azon, hogy lehet a repülőgép becsapódás egy részletére emlékezik.

Tovább kérdezgette lányát és elkezdte jegyzetelni, amiket mondott, teljes átéléssel mesélte az egészet, mintha csak visszaemlékezne egy régi dologra. Elmondása szerint egy irodában dolgozott New York-ban, arra is emlékezett, hogy vörös göndör haja volt, amit mindig kontyban hordott.

Ahogyan leírta az öltözéket, amit viselt, az olyan volt, mint az 1950-es évek stílusa. Lekorlátoztam, hogy mit nézzenek a tévében, szóval hol látott volna az 1950-es évek ruháit, hogy leírja őket?

Claire elmesélte, hogy tűz ütött ki az irodába és mindenki menekülni kezdett, de több dologra nem emlékezett. Az anya rákérdezett az épületre, ahol volt és arra számított, hogy a Világkereskedelmi Központ ikertornyait fogja mondani, de az Empire State Building-et mondta. Karen nem tudott arról, hogy az épületbe valaha becsapódott volna egy repülő, így keresgélni kezdett, majd rátalált arra, hogy az épületet valóban eltalálta egy repülő még 1945. július 28-án.