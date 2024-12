Katasztrófa történt: kisrepülőgép csapódott az üzletek közé, legalább 10 ember meghalt

Tízen meghaltak egy kisrepülőgép lezuhanásának következtében vasárnap a dél-brazíliai Gramado üdülővárosban - közölte a helyi polgári védelem.

A kisgép a város szívében található üzletek közé csapódott be. "Előzetes értesülésink sajnálatosan arra utalnak, hogy a repülőgépen lévők nem élték túl" - írta Eduardo Leite, Rio Grande do Sul kormányzója az X-en. Leite későbbi sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az 1990-ben gyártott kétmotoros Piper PA-42-1000 fedélzetén a gép tulajdonosa és pilótája, Luiz Claudio Galeazzi és kilenc családtagja vesztette életét. Hozzátette, hogy 17 ember szorult kórházi kezelésre. A helyi hatóságok korábbi közlése szerint többségük a baleset miatt keletkezett tűzben füstmérgezést kapott. A kisgép a beszámolók szerint - viszontagságos időjárási körülmények között - először egy épület kéményének, majd egy ház második emeletének ütközött, végül egy bútorüzletbe csapódott be. A szerterepülő törmelékek egy közeli fogadóban is kárt tettek. A hegyvidéki térségben található Gramado Rio Grande do Sul egyik legfőbb turisztikai célpontja, amely komoly károkat szenvedett a halálos áldozatokat is követelő idei árvizek során - írja az MTI.