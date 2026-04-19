Elfeledett foglalkozások, újra meg újra lángra lobbanó épület – ez a közös bennük

A hét legolvasottabb cikkei között szerepelt az elfeledett mesterségekről szóló nosztalgikus kvíz, amely játékosan tesztelte olvasóink tudását a régi szakmákról. Kiemelkedő érdeklődést váltott ki a négyéves Miráról szóló, megható történet is, amely reményteli híreket közölt a súlyos betegséggel küzdő kislány állapotáról. Sokan kattintottak a csepeli, többször kigyulladó elhagyatott épületről szóló beszámolóra is, amely a helyiek aggodalmait mutatta be. Az olvasókat élénken foglalkoztatta a Déli körvasút fejlesztése, amely a budapesti közlekedés jövőjét és a dugók csökkentését ígéri. Szintén a legnépszerűbb írások közé került az évtizedek óta halogatott budapesti metró- és HÉV-fejlesztési terveket bemutató összeállítás. Mutatjuk a részleteket!
Elfeledett foglalkozások: ha ötöt tudsz, már büszke lehetsz magadra – kvíz
A hét egyik legolvasottabb cikke ez a nosztalgikus kvíz volt, amely játékosan teszi próbára az olvasók tudását a régi idők elfeledett mesterségeiről. Olyan különleges foglalkozások szerepelnek benne, mint a kopogtató, a drótostót vagy a kondás, amelyek neve ma már sokaknak ismeretlen. A tíz kérdésből álló játék egyszerre szórakoztató és tanulságos időutazás a múltba. Már az is szép eredménynek számít, ha valaki legalább öt helyes választ ad. A cikket itt olvashatod el!
Agydaganat: reményt keltő hírek érkeztek a rákkal küzdő kis Miráról
A hét másik sokat olvasott cikke a négyéves Miráról szólt, akinél tavaly ősszel agresszív, nem műthető agydaganatot diagnosztizáltak. A család összefogással teremtette elő egy amerikai gyógyszer árát, amelyből Mira már a kilencedik adagot is megkapta. A szülők szerint a kislány állapota stabil, többet beszél, játszik, és egyre ügyesebben jár, ami reményt ad számukra. A gyűjtés folytatódik, mert a teljes gyógyuláshoz további kezelésekre és gyógyszerekre van szükség. A cikket itt olvashatod!
„Rossz vége lesz ennek” – állandóan lángra lobban egy épület Csepelen: dermesztő ok áll a háttérben
Kiemelkedő olvasottságot hozott az a cikk, amely egy elhagyatott csepeli épület visszatérő tűzeseteiről számolt be. A Weiss Manfréd úton álló, romos ingatlan a beszámolók szerint már többször kigyulladt, és a környékbeliek attól tartanak, hogy egyszer tragédia történik. Úgy tudni, az épületet hajléktalanok használják, ezért a helyiek a veszélyes állapotok mielőbbi rendezését sürgetik. Sokan úgy vélik, a legbiztonságosabb megoldás az lenne, ha a házat elbontanák. A cikk itt olvasható!
Új korszakot hoz a Déli körvasút Budapesten, megszűnnek a dugók
Kiemelkedő olvasottságot ért el az a cikk, amely a budapesti Déli körvasút fejlesztését mutatta be. A beruházás célja, hogy a Kelenföld és Ferencváros közötti túlterhelt vasúti szakasz bővítésével gyorsabbá, pontosabbá és megbízhatóbbá váljon a közlekedés. A fejlesztés új vágányokat, nagyobb kapacitást és korszerűbb átszállási lehetőségeket hoz, ami a dugók csökkenéséhez is hozzájárulhat. A projekt emellett környezetvédelmi szempontból is fontos, hiszen zajvédő falakkal és fenntarthatóbb közlekedési megoldásokkal készül. További részletek itt találhatók!
Évtizedes metrótervek várnak megvalósításra Budapesten – mutatjuk!
Kiemelkedő olvasottságot hozott az a cikk, amely a Budapesten évek óta húzódó metró- és HÉV-fejlesztési terveket vette sorra. Az összeállítás bemutatta, hogy az M2-es, M3-as és M4-es metró meghosszabbítása, valamint az 5-ös metró megépítése jelentősen javíthatná a főváros és az agglomeráció közlekedését. A tervek gyorsabb, kiszámíthatóbb utazást és kisebb autóforgalmat hozhatnának Budapestnek. A beruházások többsége azonban továbbra is forráshiány és halogatás miatt vár megvalósításra. Ha érdekelnek a részletek, kattints ide!
