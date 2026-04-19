Elfeledett foglalkozások, újra meg újra lángra lobbanó épület – ez a közös bennük

A hét legolvasottabb cikkei között szerepelt az elfeledett mesterségekről szóló nosztalgikus kvíz, amely játékosan tesztelte olvasóink tudását a régi szakmákról. Kiemelkedő érdeklődést váltott ki a négyéves Miráról szóló, megható történet is, amely reményteli híreket közölt a súlyos betegséggel küzdő kislány állapotáról. Sokan kattintottak a csepeli, többször kigyulladó elhagyatott épületről szóló beszámolóra is, amely a helyiek aggodalmait mutatta be. Az olvasókat élénken foglalkoztatta a Déli körvasút fejlesztése, amely a budapesti közlekedés jövőjét és a dugók csökkentését ígéri. Szintén a legnépszerűbb írások közé került az évtizedek óta halogatott budapesti metró- és HÉV-fejlesztési terveket bemutató összeállítás. Mutatjuk a részleteket!

Elfeledett foglalkozások: ha ötöt tudsz, már büszke lehetsz magadra – kvíz

A hét egyik legolvasottabb cikke ez a nosztalgikus kvíz volt, amely játékosan teszi próbára az olvasók tudását a régi idők elfeledett mesterségeiről. Olyan különleges foglalkozások szerepelnek benne, mint a kopogtató, a drótostót vagy a kondás, amelyek neve ma már sokaknak ismeretlen. A tíz kérdésből álló játék egyszerre szórakoztató és tanulságos időutazás a múltba. Már az is szép eredménynek számít, ha valaki legalább öt helyes választ ad. A cikket itt olvashatod el!

Agydaganat: reményt keltő hírek érkeztek a rákkal küzdő kis Miráról

A hét másik sokat olvasott cikke a négyéves Miráról szólt, akinél tavaly ősszel agresszív, nem műthető agydaganatot diagnosztizáltak. A család összefogással teremtette elő egy amerikai gyógyszer árát, amelyből Mira már a kilencedik adagot is megkapta. A szülők szerint a kislány állapota stabil, többet beszél, játszik, és egyre ügyesebben jár, ami reményt ad számukra. A gyűjtés folytatódik, mert a teljes gyógyuláshoz további kezelésekre és gyógyszerekre van szükség. A cikket itt olvashatod!

„Rossz vége lesz ennek” – állandóan lángra lobban egy épület Csepelen: dermesztő ok áll a háttérben

Kiemelkedő olvasottságot hozott az a cikk, amely egy elhagyatott csepeli épület visszatérő tűzeseteiről számolt be. A Weiss Manfréd úton álló, romos ingatlan a beszámolók szerint már többször kigyulladt, és a környékbeliek attól tartanak, hogy egyszer tragédia történik. Úgy tudni, az épületet hajléktalanok használják, ezért a helyiek a veszélyes állapotok mielőbbi rendezését sürgetik. Sokan úgy vélik, a legbiztonságosabb megoldás az lenne, ha a házat elbontanák. A cikk itt olvasható!