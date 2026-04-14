Új korszakot hoz a Déli Körvasút Budapesten, megszűnnek a dugók
A Kelenföld és Ferencváros közötti bővítés kulcsszerepet játszik abban, hogy a főváros és az agglomeráció vasúti rendszere végre lépést tudjon tartani a növekvő forgalommal. A Déli Körvasút fejlesztése nem csak a zsúfoltságot oldja, új közlekedési lehetőségeket is teremt.
A Déli Körvasút fejlesztése jelenleg a fővárosban zajló egyik legjelentősebb közlekedési beruházás, amely hosszú távon Budapest és az egész ország vasúti közlekedését formálja át. A projekt középpontjában a Kelenföld és Ferencváros közötti szakasz áll, amely az ország legforgalmasabb vasúti folyosójaként már régóta elérte kapacitásának határát.
Ezen a rövid, de annál fontosabb szakaszon nap mint nap elővárosi, távolsági és nemzetközi vonatok haladnak át, miközben a teherszállítás is jelentős terhelést ró a pályára. A jelenlegi infrastruktúra azonban nem képes ezt a forgalmat megbízhatóan és rugalmasan kezelni, így a legkisebb fennakadás is láncreakciót indíthat el a teljes hálózaton. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy a Duna déli átkelési lehetőségei korlátozottak: jelenleg Baja az egyetlen alternatíva a fővárostól délre. Ez különösen indokolttá teszi a budapesti átkelési kapacitás növelését - számolt be a BP Műhely.
A beruházás egyik legfontosabb eleme, hogy a vasúti pálya háromvágányúra bővül, egyes szakaszokon pedig négy vágány is épül. Ez lehetővé teszi, hogy a különböző típusú vonatok – például a gyorsabb távolsági és a sűrűbben közlekedő elővárosi járatok – ne akadályozzák egymást. Az eredmény: sűrűbb menetrend, pontosabb közlekedés és jelentősen csökkenő késések.
A fejlesztés első látványos állomása a Déli összekötő vasúti Duna-híd felújítása és bővítése volt. A korábban leromlott állapotú átkelő nemcsak megújult, hanem egy harmadik hídszerkezettel is kiegészült, így jelentősen nőtt az átkelési kapacitás. A hidat 2022 augusztusában adták át teljes egészében, ezzel megteremtve a további fejlesztések alapját.
A szárazföldi szakasz kivitelezése azonban nem indult zökkenőmentesen. A főváros vezetése és a XI. kerület közösen több jogi akadályt is gördített a projekt elé, amelyek késleltették az érdemi munkakezdést. Ezek elhárítása után végül 2024 tavaszán indulhatott meg a tényleges építkezés, amely azóta is folyamatosan zajlik.
Megtudtuk: a kivitelezés komoly műszaki kihívásokat tartogat. A vasútvonal a két állomás között szinte végig töltésen halad, hogy külön szintben keresztezze a forgalmas fővárosi utakat. Különösen látványos megoldás született a Bartók Béla útnál: itt a vasúti felüljárót a töltés felől tolták be az út fölé, így az autós forgalmat nem kellett leállítani. Az ilyen megoldások jól mutatják, hogy a projekt során kiemelt szempont a városi élet zavartalanságának fenntartása.
A Déli Körvasút fejlesztés környezetbarát is
A fejlesztés nemcsak a közlekedést javítja, hanem a környezetre is pozitív hatással lesz. A vágányok mentén modern zajvédő falak épülnek, amelyek jelentősen csökkentik majd a környéken élők zajterhelését. Ez különösen fontos azokon a sűrűn lakott városi szakaszokon, ahol a vasút közvetlenül lakóépületek mellett halad el.
Ezek az állomások teljesen új átszállási lehetőségeket kínálnak majd a városi közlekedés felé, így nemcsak a vasút, hanem Budapest teljes mobilitási rendszere is hatékonyabbá válik.
