Méteres lángokkal égett egy bódé Zuglóban

Tűz keletkezett Budapest XIV. kerületében, egy a Hajtsár út és a Francia út közötti területen. Egy bódé és a környezetében lévő szemét, valamint növényzet égett mintegy ötven négyzetméteren. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat - közölte a Katasztrófavédelem.