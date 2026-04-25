Méteres lángokkal égett egy bódé Zuglóban
Rohantak kora reggel a fővárosi tűzoltók.
Tűz keletkezett Budapest XIV. kerületében, egy a Hajtsár út és a Francia út közötti területen. Egy bódé és a környezetében lévő szemét, valamint növényzet égett mintegy ötven négyzetméteren. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat - közölte a Katasztrófavédelem.
