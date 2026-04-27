„Élő bizonyíték vagyok rá, hogy ha akarsz valamit, meg tudod csinálni” – Vakon, hallássérültként futja le a maratont
Nincs lehetetlen, szokták mondani. Így van ezzel Mary Nunns is, aki úgy döntött: vakon, részben siketként is lefutja a maratont, lánya oldalán.
Mary Nunns teljesen vak és részben siket is, azonban ez sem állította meg álmai elérésében: hétvégén lánya, Sarah oldalán indult a London Maratonon. A nő egész életében vak volt és fiatal korában azt mondták neki, hogy nem fogja sokra vinni. Most, 74 évesen mégis rajthoz állt a London Maratonon lányával, Sarah-val.
Vak és hallássérült, de így sem adta fel álmait: indult a londoni maratonon
Teljesen lemondtak rólam
– mesélte Mary, aki férjével, Timothyval él Délkelet-Londonban.
28 hétre, koraszülötten jött világra, és a születése után kapott túl sok oxigén visszafordíthatatlan károsodást okozott a hallásában és a látóidegeiben.
Ma már tudják, hogy a koraszülöttek érzékenyek az oxigénre, de akkor még nem. Szerencsém volt, akár sokkal rosszabb is történhetett volna. Harcoltam, makacs voltam és túléltem...
Mary egész életében rácáfolt a kétkedőkre
Azt mondták, nem fogok hangszeren játszani – ma pedig magas szinten játszom a templomban. Szerettem a magasugrást, úszóversenyeket is nyertem, a negyvenes éveimben pedig még szörföztem is.
Két lánya a büszkeségei: Phillipa és Sarah. Sarah 2018 óta futja a London Maratont, és évek óta szurkolnak neki.
Az utóbbi időben anyu többször mondta, hogy kipróbálná
– mesélte Sarah.
Tavaly nyáron Mary sorsoláson szerzett indulási jogot a maratonra. A büszke Sarah a maraton előtt elmesélte, együtt fogják megtenni a távot: Mary kapaszkodik belé, és tapintás alapján követi a mozgását.
Sokféleképpen lehet vakon maratont futni. Mi együtt futunk, anya a karomba kapaszkodik, és így érzi majd, merre fordulok.
Kapcsolatuk szinte szavak nélkül működik már Sarah gyerekkora óta. A közös edzés még közelebb hozta őket egymáshoz.
Hetente többször hívom, hogy elmondjam, hogy haladok
– mesélte büszkén Mary.
Mary a VICTA nevű jótékonysági szervezetért fut, amely vak és gyengénlátó fiatalokat támogat. Már több mint 3000 fontot gyűjtött.
Sokan teljesen ledöbbennek, amikor meghallják, hogy lefutom a London Maratont. Élő bizonyíték vagyok arra, hogy ha valamit igazán akarsz, meg tudod csinálni.
