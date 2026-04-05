„Meg sem fordult a fejemben, hogy nem a miénk” – Súlyos hibát ejtettek a lombikbébi programban

A lombikbébi program megszámlálhatatlan családnak nyújtott már segítséget az évtizedek során. Sokan csodaként tekintenek a lehetőségre, mások pedig olyan nehézségeken mentek keresztül, amely a szülők legrosszabb rémálma. Nem egy alkalommal derült ki ugyanis, hogy a beültetett embriókat felcserélték.

A lombikbébi program családok milliónak adott reményt a gyermekvállalás kapcsán (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

A lombikbébi program: a csoda, ami súlyos hibákkal járhat

Az IVF-re vagyis az in vitro megtermékenyítésre családok millió tekintenek csodaként. A petesejtet és a spermiumot laboratóriumi környezetben egyesítik az eljárás során, amelyet végül az anyaméhbe ültetnek. S bár megszámlálhatatlan mennyiségű család vált ennek az eljárásnak köszönhetően szülővé, mint mindennek, ennek is meg vannak a saját hibái. Ráadásul sok esetben sajnos súlyos hibák is előfordultak már az IVF történelmében. Egy friss történet is a súlyos hibák kategóriájába sorolható.

Egy ausztrál ikerpárt ért a sokkoló felfedezés: csaknem 30 év után derült ki, hogy nem azok a biológiai szüleik, akik felnevelték az ikreket, egy egyszerű DNS-teszt fedte fel a szörnyű valóságot. Később kiderült, hogy 1995-ben egy sydney-i kórházban egy másik pár embrióit kapták meg a szülők.

Az én lányaim voltak, én szültem meg őket. Meg sem fordult bennem, hogy nem lehetnek azok. Együtt kellett élnünk azzal, ami 30 évvel ezelőtt történt, és ez borzalmas. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie!

– mondta az ikrek édesanyja.

Brisbane-ben is történt egy hasonló esett: egy nő szintén más embrióját hozta a világra, melyre csak hónapokkal később derült fény, miután az embrió eredeti szülei szerették volna felhasználni a megmaradt embriókat, amiből plusz egy példány maradt meg. Egy fehérbőrű pár akkor jött rá, hogy valami nincs rendben, amikor egy vegyes bőrszínű kisbabát hoztak a világra, a spermát ugyanis hibásan címkézték.

A világ számos más pontján is felütötte a fejét a súlyos hiba

Nem csak Ausztráliában történtek ilyen esetek: az Egyesült Államokban és más országokban is előfordultak már ilyen történetek. Floridában egy pár épp perben áll, miután szerintük nem a saját gyermeküket nevelik, s egy másik család is attól tart, hogy a saját embrióik más családhoz kerülhettek.