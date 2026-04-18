Hárommilliónál is többen döntöttek: ezek a legszebb magyar településnevek

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.18. 13:29
Egészen elképesztő: 3.378.934 szavazat érkezett a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda felhívására, mely a legszebb magyar településneveket kereste. A szavazás 5 régióban zajlott 2025 októberétől 2026. március 31-ig az e-nyelv.hu honlapon.

Legtöbb, 344.640 szavazattal a győztes: Újszentmargita, második lett Oltárc (272.685), míg a harmadik helyen Boldog végzett 214.018. A képzeletbeli dobogóról épp csak lecsúszott 200.225 szavazattal Jászboldogháza.

A régiónkénti sorrend: északnyugat: Csehimindszent (121.605), Kincsesbánya (117.143), Bernecebaráti (105.510), Vigántpetend (105.099), Küngös (104.010); délnyugat: Oltárc (272.685), Tengelic (92.168), Vindornyaszőlős (63.579), Lánycsók (47.768), Kacsóta (39.848); északkelet: Boldog (214.018), Szirmabesenyő (128.284), Igrici (119.791), Imola (119.263), Érsekvadkert (114.775); délkelet: Újszentmargita (344.640), Jászboldogháza (200.225), Nyírábrány (124.826), Csengőd (85.006), Hencida (72.731); határon túl: Angyalos (11.317), Tündérlak (10.305), Kékellő (10.303), Vízkelet (3.285), Csíkszépvíz (2.143).

A közönség által javasolt nevek közül a bírálóbizottság a következő településneveket választotta ki: Szépkenyerűszentmárton, Székelyszentlélek, Csipkerek, Gömörszőlős, Tállya. További kiemelt és oklevélben részesített településnevek: Balinka, Aranyosapáti, Szamosangyalos, Kaskantyú, Magyarföld, Lulla, Hamvasd, Ábránka, Csendlak, Újnagyfény.

Az okleveleket 2026. május 24-én a szellemi kulturális örökség napján a szentendrei Skanzenben adják át a Balázs Géza, Fellinger Károly, Halmai Tamás és Terdikné Takács Szilvia által jegyzett, a települések nevéhez kapcsolódó nyelvészeti és verseskötettel együtt. A szervezők valamennyi településre ellátogatnak az anyanyelvi piknik rendezvénysorozattal – írja a Nemzeti Közleménytár.

 

