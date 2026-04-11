Lázár János: Egy jó kapust nem lehet kizökkenteni! Vasárnap szavazzunk a Fideszre!
Fontos üzenettel jelentkezett a miniszter.
A kampánybuszból osztott meg egy videót Lázár János, amellyel a mai napon Orbán Viktorral és Szijjártó Péterrel járta be az ország egy részét, hogy az Egymillió kézfogás kampány keretében ugyanennyi emberrel kezet rázzanak, és elmondják nekik: a biztos választás vasárnap a Fidesz.
Egy jó kapust nem lehet kizökkenteni! Vasárnap szavazzunk a Fideszre! Hajrá, Czirbus Gábor!
- írta a közösségi oldalán Lázár János, aki ezután fel is hívta Czirbus Gábort.
Mutatjuk az erről készült videót!
