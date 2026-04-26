Benett, a kölyökkenguru egy magyar falu sztárja – Videó

Kicsi, szőrös, és nagyon cuki. Ilyen Benett, a kis kenguru, akit miután a mamája kidobta az erszényéből, ember pótszüleihez került egy éve. A kis pajtás most egy kis magyar faluban él, boldogan Gizellával, férjével és a többi, zömében mentett állattal együtt, és éli az egyéves kenguruk mozgalmas életét.

Benett, a kis kenguru egy kis magyar falu lakója – Fotó: családi album

Kenguru a magyar faluban

Benett még cumis kengurukölyök volt, amikor Marton Gizella és férje befogadták. A párnak már volt néhány kenguruja, így nem volt meglepő Benett érkezése számukra. Az édes csöppség ma már huncutkodik, kedvence a gyümölcs és a zöldség mellett a fűzfalevél. Ezeket a rosszalkodásokat és más kedves történetet a TikTokon lehet megcsodálni, a Farm, ahol élünk profilon, amelyet Gizella álmodott meg.

Kecske, birka, tehénke, zebu, nagy mara és néhány kenguru már van nálunk, úgyhogy minket nem lepett meg Benett érkezése. Még erszényben volt, amikor hozzánk került, 70 dekás volt csak, úgyhogy az volt az elsődleges feladat, hogy életben kellett tartanunk szegénykét, akit az anyukája kidobott az erszényéből. Azért lett Benett a neve, mert az ő fajtája benett.

– meséli izgalommal a hangjában Gizella.

Benettet cumisüveggel etették, míg baba volt, de ma már mindent eszik, amit egy kifejlett kenguru szeret.

Zöldséget, gyümölcsöt, szénát, nyúltápot is eszik, és persze imádja lerágni a fűzfaleveleket is. Eleinte bent volt velünk a lakásban, de nem akartuk, hogy az emberi dolgainkhoz annyira ragaszkodjon, hogy ne legyen belőle igazi, ugrálós kenguru. Most már egy méter magasra is fel tud ugrani. Igazából olyan, mint egy elkényeztetett kisgyerek, úgyhogy szocializálnunk kellett. Azt hitte, hogy minden az övé, de megtanítottuk neki, hogy más állatokkal is osztozni kell az ételen és a játékokon is.

– emlékszik vissza az állattartó asszony. Gizella és férje egy 5 hektáros farmon élnek, azok az állatok, akik egyszer hozzájuk kerülnek, örökre náluk is maradnak, és felelősséget vállalnak értük, amíg élnek.

54 évesek vagyunk és jó erőben élünk hála istennek, de most már elkezdtünk kicsit aggódni, hogy mi lesz az állatokkal, ha mi egyszer nem leszünk. Imádjuk őket, annyi szeretetet kapunk a kis állatainktól, hogy remélem, száz évig élünk majd

– teszi hozzá mosolyogva Gizella, aki férjével otthon dolgozik, így minden adott ahhoz, hogy Benett és a többi állat folyamatos gondoskodásban éljenek. Benett pedig élheti felhőtlen kenguruéletét, és ugrándozhat szabadon a magyar falu kerti szabadságában.

Magyarországon bárki tarthat benett kengurut, csak a megfelelő engedélyeket és élőhelyet kell biztosítani számára. Egy A 65 és 90 centiméter magasságot elérő és akár 27 kilogrammot is nyomó benett kenguru ára 150 ezer és 300 ezer forint között változik.

