Most jött: Idős nőre támadtak rá Tatabányán – egyedül volt otthon

Engedély nélkül jutottak be egy családi házba április 22-én délelőtt. Az idős nő egyedül volt otthon, amikor észlelte, hogy megpróbálják ellopni a pénztárcáját.

Idős nőre támadtak rá Tatabányán

Forrás: Police.hu

A családi házban egyedül tartózkodott a 90 éves asszony, aki arra lett figyelmes, hogy a konyhában a 45 éves férfi és a 44 éves nő a fonott kosarát a benne lévő pénztárcájával együtt megpróbálja ellopni. Amikor a néni ezt észlelte, ráfogott a kosárra, hogy a férfi ne tudja elvinni, de az illető nem engedte el azt, sőt megpróbálta kitépni, rángatni. Eközben a női elkövető a pénztárcát kivette a kosárból, majd szólt a társának, hogy menjenek. Ekkor a férfi a kosarat hirtelen elengedte, amitől a néni az egyensúlyát elvesztette, hátraesett, és a fejét beütötte, ami vérezni kezdett. Az elkövetők a sérült nénit magára hagyva sietősen távoztak. Az ellopott összeg 10–15 ezer forint.

A hatóság gyors adatgyűjtés és a kamerafelvételek alapján hamar azonosította az elkövetőket, akiket még aznap a Tatabányai Rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vettek. A gyanúsítás ellen panasszal éltek, a bűncselekményt nem ismerték el – írja a Police.hu.