RETRO RÁDIÓ

Most jött: Idős nőre támadtak rá Tatabányán – egyedül volt otthon

Rablás miatt indult eljárás egy férfi és egy nő ellen, akik április 22-én délelőtt engedély nélkül jutottak be egy nem zárt kapun és ajtón egy helyi családi házba. Az idős nő egyedül tartózkodott otthon.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.23. 16:21
Módosítva: 2026.04.23. 17:08
Engedély nélkül jutottak be egy családi házba április 22-én délelőtt. Az idős nő egyedül volt otthon, amikor észlelte, hogy megpróbálják ellopni a pénztárcáját.

Forrás: Police.hu

A családi házban egyedül tartózkodott a 90 éves asszony, aki arra lett figyelmes, hogy a konyhában a 45 éves férfi és a 44 éves nő a fonott kosarát a benne lévő pénztárcájával együtt megpróbálja ellopni. Amikor a néni ezt észlelte, ráfogott a kosárra, hogy a férfi ne tudja elvinni, de az illető nem engedte el azt, sőt megpróbálta kitépni, rángatni. Eközben a női elkövető a pénztárcát kivette a kosárból, majd szólt a társának, hogy menjenek. Ekkor a férfi a kosarat hirtelen elengedte, amitől a néni az egyensúlyát elvesztette, hátraesett, és a fejét beütötte, ami vérezni kezdett. Az elkövetők a sérült nénit magára hagyva sietősen távoztak. Az ellopott összeg 10–15 ezer forint.

A hatóság gyors adatgyűjtés és a kamerafelvételek alapján hamar azonosította az elkövetőket, akiket még aznap a Tatabányai Rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vettek. A gyanúsítás ellen panasszal éltek, a bűncselekményt nem ismerték el – írja a Police.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
