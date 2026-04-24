Horror a budapesti éjszakában: halálra verte áldozatát a férfi a Morrison's 2-ben

A közlemény szerint a 39 éves férfi már ittasan érkezett a Szent István körúti szórakozóhelyre 2025. november 29-én este, ahol tovább folytatta az italozást. Később, a Morrison's 2 szórakozóhely dohányzásra kijelölt udvarán rövid szóváltásba keveredett egy másik vendéggel.

A vádlott közelről, bal öklével nagy erővel megütötte a vele szemben álló, kezeit a háta mögött összekulcsolva tartó sértett arcát. Az ütés erejétől a sértett elvesztette az egyensúlyát, megfordult a tengelye körül, és összegörnyedt. A támadó ekkor még közelebbről, bal öklével ismét nagy erővel megütötte áldozata állát, aki ennek következében eszméletét vesztette és elesett.

A szórakozóhely egészségügyi dolgozója megkezdte ugyan a sértett szakszerű ellátását, majd a helyszínre hamarosan kiérkező mentők kórházba vitték a fiatal férfit, de életét nem lehetett megmenteni; a halálos sérüléseket a nagy erejű ökölütések okozták - írták.

A Fővárosi Főügyészség az eset minden körülményét mérlegelve a vádlottat emberölés bűntettével vádolta meg a bírósághoz pénteken benyújtott vádiratában. A főügyészség végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását és annak megállapítását indítványozza, hogy a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra - áll a közleményben.