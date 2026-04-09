„Istenem, itt a lelkem is hazatalált!” – Judit néni megérkezett a Hargitához, valóra vált az álma

Április 3-án végre eljött a pillanat, amire egy ország várt: Judit néni útra kelt a Gyimesekbe és Csángóföldre. A Tündérkör Alapítvány és egy nagylelkű utazási iroda összefogásának köszönhetően az idős asszony, aki évtizedek óta ápolja beteg fiát, most a Hargita csúcsai között talált békére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 11:00
A startvonalon álltak: április 3-án, a hajnali szürkületben vette kezdetét az az ötnapos, négyéjszakás álomutazás, amelyre Judit néni hónapok óta lázas izgalommal készült. Az idős asszony, akinek élete eddig a küzdelemről és az önfeláldozásról szólt, most végre maga mögött hagyhatta a mindennapok nehézségeit. Bár az út hosszú volt a Hargita lábáig, a táj szépsége és a várakozás öröme minden fáradtságot feledtetett. Judit néni szerencsésen megérkezett a Gyimesekbe, oda, ahol a hegyek az eget súrolják.

Judit néni megérkezett Erdélybe és saját szemével láthatta a Hargita lankáit Fotó: olvasói fotó

Biztonságban a beteg gyermek: Orvosi felügyelet mellett pihen a fia

Sokan tették fel a kérdést: hogyan tud elutazni egy édesanya, aki 50 éve egy pillanatra sem hagyta magára magatehetetlen gyermekét? A Tündérkör Alapítvány erre is talált megoldást. Amíg Judit néni Erdély varázslatos tájait járja, fia professzionális és állandó orvosi felügyelet mellett pihen. Ez a biztonságérzet tette lehetővé, hogy Judit néni ne bűntudattal, hanem tiszta szívvel élvezhesse az utat. Tudta: a „tündérek” nemcsak az ő álmát váltják valóra, hanem fia biztonságáról is gondoskodnak.

Judit néni azért vágyott Erdélybe, mert ott érzi az ősi magyar gyökereket.
Judit néni azért vágyott Erdélybe, mert ott érzi az ősi magyar gyökereket Fotó: olvasói fotó

Találkozás az ősi magyar gyökerekkel

Judit néni azért vágyott Erdélybe, mert ott érzi az ősi magyar gyökereket. A Békás-szoros monumentális sziklafalai között sétálva, a Hargita lankáit látva úgy érzi, mintha egy megelevenedett tündérmesébe csöppent volna. Az idős asszony szinte fel sem tudja fogni a látványt; elmondása szerint Meseországban érzi magát. 

Örök életre megbántam volna, ha a félelmeim miatt otthon maradok. Itt minden kő és minden fa a múltunkról mesél

 – mondta elcsukló hangon az út során.

Gyönyörű tájak, és finom ételek kísérték Judit nénit az úton Fotó olvasói fotó
Gyönyörű tájak, és finom ételek kísérték Judit nénit az útján Fotó: olvasói fotó

„Itt a lelkem is hazatalált” – Megható szavak a Hargita lábánál

Az utazás legmeghatóbb pillanata az volt, amikor Judit néni először pillantotta meg a Hargita csúcsait. A hónapokig tartó készülődés, az izgalom és a hála egyetlen mondatban szakadt ki belőle, miközben a könnyeivel küszködött: „Istenem, most már tudom, miért vágytam ide egész életemben: itt végre nemcsak a szemem, hanem a lelkem is hazatalált.

Judit néni története a legszebb bizonyíték arra, hogy soha nem vagyunk egyedül, ha vannak még köztünk tündérek. Ez az út nem csupán egy ajándék, hanem a szeretet erejének szimbóluma, amely megmutatja, hogy a legnehezebb sorsok mögött is ott várhat egy csoda.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu