„Istenem, itt a lelkem is hazatalált!” – Judit néni megérkezett a Hargitához, valóra vált az álma
Április 3-án végre eljött a pillanat, amire egy ország várt: Judit néni útra kelt a Gyimesekbe és Csángóföldre. A Tündérkör Alapítvány és egy nagylelkű utazási iroda összefogásának köszönhetően az idős asszony, aki évtizedek óta ápolja beteg fiát, most a Hargita csúcsai között talált békére.
A startvonalon álltak: április 3-án, a hajnali szürkületben vette kezdetét az az ötnapos, négyéjszakás álomutazás, amelyre Judit néni hónapok óta lázas izgalommal készült. Az idős asszony, akinek élete eddig a küzdelemről és az önfeláldozásról szólt, most végre maga mögött hagyhatta a mindennapok nehézségeit. Bár az út hosszú volt a Hargita lábáig, a táj szépsége és a várakozás öröme minden fáradtságot feledtetett. Judit néni szerencsésen megérkezett a Gyimesekbe, oda, ahol a hegyek az eget súrolják.
Biztonságban a beteg gyermek: Orvosi felügyelet mellett pihen a fia
Sokan tették fel a kérdést: hogyan tud elutazni egy édesanya, aki 50 éve egy pillanatra sem hagyta magára magatehetetlen gyermekét? A Tündérkör Alapítvány erre is talált megoldást. Amíg Judit néni Erdély varázslatos tájait járja, fia professzionális és állandó orvosi felügyelet mellett pihen. Ez a biztonságérzet tette lehetővé, hogy Judit néni ne bűntudattal, hanem tiszta szívvel élvezhesse az utat. Tudta: a „tündérek” nemcsak az ő álmát váltják valóra, hanem fia biztonságáról is gondoskodnak.
Találkozás az ősi magyar gyökerekkel
Judit néni azért vágyott Erdélybe, mert ott érzi az ősi magyar gyökereket. A Békás-szoros monumentális sziklafalai között sétálva, a Hargita lankáit látva úgy érzi, mintha egy megelevenedett tündérmesébe csöppent volna. Az idős asszony szinte fel sem tudja fogni a látványt; elmondása szerint Meseországban érzi magát.
Örök életre megbántam volna, ha a félelmeim miatt otthon maradok. Itt minden kő és minden fa a múltunkról mesél
– mondta elcsukló hangon az út során.
„Itt a lelkem is hazatalált” – Megható szavak a Hargita lábánál
Az utazás legmeghatóbb pillanata az volt, amikor Judit néni először pillantotta meg a Hargita csúcsait. A hónapokig tartó készülődés, az izgalom és a hála egyetlen mondatban szakadt ki belőle, miközben a könnyeivel küszködött: „Istenem, most már tudom, miért vágytam ide egész életemben: itt végre nemcsak a szemem, hanem a lelkem is hazatalált.”
Judit néni története a legszebb bizonyíték arra, hogy soha nem vagyunk egyedül, ha vannak még köztünk tündérek. Ez az út nem csupán egy ajándék, hanem a szeretet erejének szimbóluma, amely megmutatja, hogy a legnehezebb sorsok mögött is ott várhat egy csoda.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre