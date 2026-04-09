„Istenem, itt a lelkem is hazatalált!” – Judit néni megérkezett a Hargitához, valóra vált az álma

A startvonalon álltak: április 3-án, a hajnali szürkületben vette kezdetét az az ötnapos, négyéjszakás álomutazás, amelyre Judit néni hónapok óta lázas izgalommal készült. Az idős asszony, akinek élete eddig a küzdelemről és az önfeláldozásról szólt, most végre maga mögött hagyhatta a mindennapok nehézségeit. Bár az út hosszú volt a Hargita lábáig, a táj szépsége és a várakozás öröme minden fáradtságot feledtetett. Judit néni szerencsésen megérkezett a Gyimesekbe, oda, ahol a hegyek az eget súrolják.

Judit néni megérkezett Erdélybe és saját szemével láthatta a Hargita lankáit Fotó: olvasói fotó

Biztonságban a beteg gyermek: Orvosi felügyelet mellett pihen a fia

Sokan tették fel a kérdést: hogyan tud elutazni egy édesanya, aki 50 éve egy pillanatra sem hagyta magára magatehetetlen gyermekét? A Tündérkör Alapítvány erre is talált megoldást. Amíg Judit néni Erdély varázslatos tájait járja, fia professzionális és állandó orvosi felügyelet mellett pihen. Ez a biztonságérzet tette lehetővé, hogy Judit néni ne bűntudattal, hanem tiszta szívvel élvezhesse az utat. Tudta: a „tündérek” nemcsak az ő álmát váltják valóra, hanem fia biztonságáról is gondoskodnak.

Judit néni azért vágyott Erdélybe, mert ott érzi az ősi magyar gyökereket Fotó: olvasói fotó

Találkozás az ősi magyar gyökerekkel

Judit néni azért vágyott Erdélybe, mert ott érzi az ősi magyar gyökereket. A Békás-szoros monumentális sziklafalai között sétálva, a Hargita lankáit látva úgy érzi, mintha egy megelevenedett tündérmesébe csöppent volna. Az idős asszony szinte fel sem tudja fogni a látványt; elmondása szerint Meseországban érzi magát.

Örök életre megbántam volna, ha a félelmeim miatt otthon maradok. Itt minden kő és minden fa a múltunkról mesél

– mondta elcsukló hangon az út során.

Gyönyörű tájak, és finom ételek kísérték Judit nénit az útján Fotó: olvasói fotó

„Itt a lelkem is hazatalált” – Megható szavak a Hargita lábánál

Az utazás legmeghatóbb pillanata az volt, amikor Judit néni először pillantotta meg a Hargita csúcsait. A hónapokig tartó készülődés, az izgalom és a hála egyetlen mondatban szakadt ki belőle, miközben a könnyeivel küszködött: „Istenem, most már tudom, miért vágytam ide egész életemben: itt végre nemcsak a szemem, hanem a lelkem is hazatalált.”

Judit néni története a legszebb bizonyíték arra, hogy soha nem vagyunk egyedül, ha vannak még köztünk tündérek. Ez az út nem csupán egy ajándék, hanem a szeretet erejének szimbóluma, amely megmutatja, hogy a legnehezebb sorsok mögött is ott várhat egy csoda.