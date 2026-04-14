Üzenetet küldött elhunyt nagymamájának a gyászoló nő: sokkot kapott attól, ami ezután történt!

Erre még álmában sem számított! A gyászoló nő a veszteséggel küszködve írt egy üzenetet a nagymamája régi telefonszámára, majd sokkot kapott, amikor válasz érkezett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.14. 10:30
elhunyt gyász meglepetés üzenet

Egy, a nagymamáját gyászoló nő egy nap bánatában üzenetet küldött a régi telefonszámára, ám arra, ami ezután történt, álmában sem számított. A 27 éves  Shantasia Stanley elmondása szerint a nagyanyjával, Lucille-lel olyan közel álltak egymáshoz, mintha csak testvérek lettek volna, így amikor az idős asszony egészsége romlani kezdett, a georgiai születésű nő a lehető legtöbb időt töltött mellette a kórházban. 2024. május 18-án azonban, amikor Shantasia kis időre távozott, hogy részt vegyen a nagybátyja temetésén, Lucille tragikus módon meghalt. 

gyertya, gyász
Sokkot kapott a gyászoló nő, miután üzenetet küldött az elhunyt nagymamájának / Fotó: GettyImages

A gyász feldolgozását ezután tovább nehezítette az, ahogy Shantasiának ki kellett hagynia a mamája temetését, mivel egy másik, beteg családtagot ápolt akkoriban. Végül 2026 januárjában kapta meg egy rokonától a nagymamája gyászjelentésének másolatát, amit a nő kiakasztott a hűtőszekrényre, hátha ez segít neki elfogadni a halálát. Néhány hónappal később azonban a továbbra is a gyásszal küszködő Shantasia úgy döntött, hogy üzenetet küld az elhunyt nagymamája telefonszámára.

2026. április 2-án, csütörtökön azt írtam a nagymamámnak, hogy ’Hiányzol’, mert tényleg nagyon hiányzott, és szükségem volt arra, hogy valahogy megéljem a gyászt

- árulta el a nő, hozzátéve, szóhoz sem jutott, amikor rögtön másnap reggel választ kapott: az illető azonban meglehetősen dühösnek bizonyult, mialatt megkérdezte tőle, ki ő és miért írt neki ilyen üzenetet.

 Shantasia azonnal megbánta, mit tett: bocsánatot kért, és elmagyarázta, a szám a néhai nagymamájáé volt, majd biztosította a másikat arról, többet nem fog írni neki. Az illető erre rögtön visszakozott, majd részvétét fejezte ki: közvetlen ezután pedig különböző fotókat kezdett el küldözgetni, hogy felvidítsa őt. A nő ekkor jött rá arra, hogy a nagymamája telefonszámának új tulajdonosa egy kiskorú lány.

Nagyon elszomorodtam és sírtam, mikor megtudtam, hogy a telefonszámát máris áthelyezték. Teljesen összetört. Azonban, miután elmagyaráztam, miért írtam SMS-t, a kislány azonnal nagyon együttérzővé vált, és olyan üzeneteket – pontosabban gifeket –, küldött nekem, mint amilyeneket a nagymamám a halála előtt

- mesélte el Shantasia, hozzátéve, a lány még éneklős videóval is meglepte őt, ami már csak azért is megérintette, mivel a zene is mindig összekötő elem volt közte és a mamája között.

A gyászoló nő végül lezárta a beszélgetést, mivel úgy vélte, nem lenne helyénvaló.

Az utolsó üzenetem az volt neki: ’Ez nagyon figyelmes volt tőled, köszönöm! De felnőtt vagyok, így nem küldhetek további SMS-eket. Mondd el a szüleidnek, mi történt, és azt is, hogy egy igazán segítőkész, törődő embert nevelnek, akire büszkék lehetnek! Legyen szép napod!’

- idézte fel Shantasia, aki maga is édesanya. 

A beszélgetés azonban így is nagy benyomást tett rá, ezért megosztotta a TikTokon. A videó - amelyben adatvédelmi okokból cenzúrázta a fiatal lány nevét -, hamar felkapottá vált, és több mint 2,7 millió megtekintést gyűjtött össze.

A válaszok lenyűgözően szépek és szeretetteljesek voltak. Olyan érzés volt, mintha a nagymamám szeretetet küldött volna nekem ezen az ismeretlen emberen keresztül

- tette hozzá Shantasia, kiemelve, úgy érzi, a története arra is nagyszerű példa, hogy az emberség és az együttérzés még mindig létezik ebben a világba – írja a People.

@talkswtasia I wasnt expecting to be boohoo crying today but.. here we are 😭 #griefjourney ♬ Sad - HYQU

 

