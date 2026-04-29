Gulyás Gergely: A Fidesz–KDNP-kormány nemet mond a védett üzemanyagár eltörlésére irányuló brüsszeli követelésre

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Európai Bizottság megtámadta a magyar kormány által bevezetett védett üzemanyagárat.

Brüsszel azért indított kötelezettségszegési eljárást, mert ezt a kedvezményt csak a magyar autósok vehetik igénybe. Ha azonban mindenkire vonatkozna a védett üzemanyagár, akkor az fenntarthatatlan lenne és az üzemanyagellátás nem lenne biztosítható - különösen a határhoz közeli területeken.

A Fidesz–KDNP-kormány nemet mond a védett üzemanyagár eltörlésére irányuló brüsszeli követelésre és minden támogatást megadunk ezen a területen az új kormánynak is, amennyiben nem szünteti meg a védett üzemanyagárat