Gulyás Gergely: A Fidesz–KDNP-kormány nemet mond a védett üzemanyagár eltörlésére irányuló brüsszeli követelésre
Gulyás Gergely reagált az Európai Bizottság támadására.
Gulyás Gergely a közösségi oldalán osztotta meg, hogy a Fidesz-KDNP nemet mond a védett üzemanyagár eltörlésére.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Európai Bizottság megtámadta a magyar kormány által bevezetett védett üzemanyagárat.
Brüsszel azért indított kötelezettségszegési eljárást, mert ezt a kedvezményt csak a magyar autósok vehetik igénybe. Ha azonban mindenkire vonatkozna a védett üzemanyagár, akkor az fenntarthatatlan lenne és az üzemanyagellátás nem lenne biztosítható - különösen a határhoz közeli területeken.
A Fidesz–KDNP-kormány nemet mond a védett üzemanyagár eltörlésére irányuló brüsszeli követelésre és minden támogatást megadunk ezen a területen az új kormánynak is, amennyiben nem szünteti meg a védett üzemanyagárat
– írta Gulyás Gergely.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre