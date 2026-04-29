Gulyás Gergely: A Fidesz–KDNP-kormány nemet mond a védett üzemanyagár eltörlésére irányuló brüsszeli követelésre

Gulyás Gergely reagált az Európai Bizottság támadására.

Létrehozva: 2026.04.29. 16:50
Gulyás Gergely a közösségi oldalán osztotta meg, hogy a Fidesz-KDNP nemet mond a védett üzemanyagár eltörlésére.

Gulyás Gergely / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

‼️ Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az Európai Bizottság megtámadta a magyar kormány által bevezetett védett üzemanyagárat. 

Brüsszel azért indított kötelezettségszegési eljárást, mert ezt a kedvezményt csak a magyar autósok vehetik igénybe. Ha azonban mindenkire vonatkozna a védett üzemanyagár, akkor az fenntarthatatlan lenne és az üzemanyagellátás nem lenne biztosítható - különösen a határhoz közeli területeken.  

‼️ A Fidesz–KDNP-kormány nemet mond a védett üzemanyagár eltörlésére irányuló brüsszeli követelésre és minden támogatást megadunk ezen a területen az új kormánynak is, amennyiben nem szünteti meg a védett üzemanyagárat

– írta Gulyás Gergely.

