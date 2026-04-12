Nemrég kiderült: ekkor érkeznek az első választási eredmények

A szavazás lezárása után nem sokkal jönnek az első számok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 17:55
nemzeti választási iroda Választás 2026 választási eredmények

A szavazatok feldolgozásának függvényében vasárnap este 8 óra körül kezdheti meg az eredmények közzétételét a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

München, 2026. április 12. Külföldön élő választópolgár szavaz a magyar országgyűlési választáson a Münchenben kialakított szavazókörben 2026. április 12-én. Münchenben mintegy 5500 szavazásra jogosult regisztrált a voksoláson való részvételre.
Az előzetes adatokat a Valasztas.hu oldalon teszik közzé, amelyeket ezt követően 10 percenként frissítenek. A szavazatszámláló bizottságok először az egyéni jelöltekre leadott szavazatokat összesítik, ezt követik a pártlistás, majd a nemzetiségi listás voksok.

Az NVI már este 7 órától megkezdi a beérkezett levélszavazatok feldolgozását is, amelyek előzetes eredményeit szintén közzéteszik.

A közzétett adatok előzetes eredményeknek számítanak, a hivatalos végeredmény megállapítása későbbi időpontban történik meg - írja a Mandiner.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
