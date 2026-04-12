Nemrég kiderült: ekkor érkeznek az első választási eredmények
A szavazás lezárása után nem sokkal jönnek az első számok.
A szavazatok feldolgozásának függvényében vasárnap este 8 óra körül kezdheti meg az eredmények közzétételét a Nemzeti Választási Iroda (NVI).
Az előzetes adatokat a Valasztas.hu oldalon teszik közzé, amelyeket ezt követően 10 percenként frissítenek. A szavazatszámláló bizottságok először az egyéni jelöltekre leadott szavazatokat összesítik, ezt követik a pártlistás, majd a nemzetiségi listás voksok.
Az NVI már este 7 órától megkezdi a beérkezett levélszavazatok feldolgozását is, amelyek előzetes eredményeit szintén közzéteszik.
A közzétett adatok előzetes eredményeknek számítanak, a hivatalos végeredmény megállapítása későbbi időpontban történik meg - írja a Mandiner.
