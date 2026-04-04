Sokkoló: elefántbőre lett a nőnek, miután nem szedi tovább a gyógyszerét

Egy nőnek, aki szteroidos krémekkel kezelte a fájdalmas ekcémáját, most elefántbőre lett, amióta letett a gyógyszerekről. Elmondása szerint minden nap a saját bőrét kell felporszívóznia. Az élete 2 éve egy helyben áll, miután betegsége teljesen ágyhoz köti.

Sharn elefántbőrrel küzd, mert elvonási tünetei vannak. Fotó: Facebook/Mirror

A 38 éves Sharn Kahlon elmondása szerint 2023 elején kezdte észrevenni a tüneteket, amelyeket valószínűleg a hat éves kora óta használt szteroidos krémek okoztak.

„Már 3 hónapos korom óta ekcémával küzdök, és egészen 14 éves koromig tartott. Hat éves korom körül kezdtem el szteroidos krémeket használni, de csak nagyon óvatosan használták a szüleim” - mondta Sharn.

„14 éves koromban kinőttem az ekcémából. Volt néhány sebhelyem itt-ott, de bekentem a szteroidos krémmel, amely 2-3 nap múlva elmulasztotta” - vallotta be.

„Aztán néhány évvel ezelőtt megjelent néhány folt a nyakamon, a szemhéjamon, és a felső ajkamon. Amikor ezeken kezdtem el alkalmazni a szteroidot, akkor egészen különös tüneteket produkáltam. Feldagadtak, égtek, és pirosak lettek a sebeim. A szteroidok rosszabbá tették a helyzetet ezen a ponton” - folytatta a nő, akinek elefántbőre lett, miután felhagyott a kenőccsel.

„A bőröm nagyon kis darabokban hámlik le rólam. Minden egyes nap ki kell porszívóznom az ágyamat. Nagyon szörnyű, undorító, hogy ennyi lehámlott bőrrel kell foglalkoznom.

Csontig hatoló viszketést érzek a bőrömben, ami nagyon rossz, mert semmi nem ad neki enyhülést.

Hullik a hajam, és dagad a bőröm. Egyes napokon a szememet sem tudtam kinyitni, annyira fel voltak dagadva” - panaszkodott a nő.

Miután eldobta a szteroidos krémet 2025 januárjában, Sharn megkapta a TSW diagnózisát, amelyet a szteroidmegvonás okoz a bőrön.

Mi gyógyítja meg az elefántbőrt?

„Mindent meg kellett változtatnom az életemben. Borzalmas szorongás alakult ki bennem azzal kapcsolatban ahogy kinézek. Nem hagyom el a házat gyakran, és szükségem volt egy gondozóra, mert egy ponton túl már ágyhoz voltam kötve. Mozogni sem tudtam, hiszen valahányszor megmozdultam, a bőröm azonnal széthasadt” - vallott szörnyű fájdalmairól az elefántbőrrel élő nő.