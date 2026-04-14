El Camino 60 felett: Lila Márti egyedül sétálta le a 800 kilométert, most 80 felé újra menne
Domokos Márti, vagy ahogy mindenki ismeri, Lila Márti már a hetedik ikszen is túl van, de energiája és a színek iránti rajongása ma is töretlen. A vagány nagymama 62 évesen, nyelvtudás nélkül vágott neki az El Camino 800 kilométeres távjának, és bár az út során tragédiával és fizikai fájdalommal is szembe kellett néznie, azt tervezi, hogy most, 75 felett újra teljesíti a zarándokutat.
Domokos Márti nem egy átlagos nagymama. Amikor 1985-ben beleszeretett egy lila kismamaruhába, még nem sejtette, hogy egy életre szóló szövetséget köt ezzel a színnel, mindene lila. Azóta már mindenki Lila Mártinak hívja a fiatalos nagyit, aki már a 75. évén is túl van, de hajszíne és kisugárzása ma is ugyanolyan élénk, mint az a lila világ, amit maga köré épített az elmúlt évtizedekben. A szupernagyi annyira fitt és sportos, hogy 60 éves kora után legyalogolt 800 kilométert, most pedig újból az El Camino-ra készül.
62 évesen vágott neki az El Camino-nak: Egyedül, nyelvtudás nélkül gyalogolt 800 kilométert a magyar Lila Márti
Két évig készült az útra
Márti világéletében imádta a természetet, a kirándulás és a túrázás mindig is a lételeme volt. Amikor 62 évesen eldöntötte, hogy nekivág a 800 kilométeres zarándokútnak, nem hirtelen ötlet vezérelte: belső válaszokat keresett az életére. Két teljes éven át tudatosan gyűjtögette a lila felszereléseket: a hátizsáktól a túraboton át a legkisebb kiegészítőig mindene lila volt. Fiai büszkén vitték ki édesanyjukat a repülőtérre, hogy útjára engedjék élete nagy vállalására.
Dráma az úton: Hiába hívta barátját
Sokan féltették, hiszen egyedülálló nőként, nyelvtudás nélkül vágott bele a távba, elhatározta, hogy elmegy és legyalogolja El Camino de Santiago 800 kilométerét. Tervei között volt, hogy találkozik egy magyar túratársával egy szakaszon. A sors viszont kegyetlen fordulatot vett. Márti folyamatosan hívogatta telefonon túrázótársát, de nem vette fel. Márti nem értette, így egyedül folytatta az utat. A szörnyű igazság csak később derült ki: barátja valahol az út során lezuhant egy szakadékba.
Amikor hazaértem az El Camino-ról, akkor láttam a gyászjelentését az interneten, teljesen ledöbbentem, nagyon szomorú voltam. Sajnos ez az út egyáltalán nem veszélytelen, nagyon észnél kell lenni. De hogy pont vele történt és akkor, amikor ott voltam, ez máig felfoghatatlan
- emlékezett vissza a tragédiára Márti.
Kérdések és válaszok: A belső út
Lila Márti egy szakember tanácsára konkrét kérdésekkel a szívében indult el. Tudta, mit akar megtudni önmagáról és a sorsáról, de az út elején még megválaszolatlanul maradtak a kérdései.
Eleinte hiába vártam, nem jött semmi válasz. Már két hete úton voltam, amikor újra feltettem a kérdéseimet a csendben. Ekkor hirtelen megnyílt valami: sorra jöttek a válaszok, amiket kerestem. Érdemes volt elmennem, megérte a fáradtság és minden vízhólyag a lábamon
- mesélte Márti.
„Csak fél helyet adjanak, többet nem bírok lépni!”
A 800 kilométer kőkemény fizikai küzdelem volt. Egy alkalommal, amikor holtfáradtan megérkezett egy szállásra, közölték vele: nincs több ágy. Márti továbbállt és még 20 kilométert kellett gyalogolnia sajgó lábbal. A következő helyen már szerencséje volt.
Mondtam nekik, hogy legalább fél helynyi helyet adjanak, nekem az is elég, csak ne kelljen tovább mennem, mert egyszerűen nem bírok többet lépni. Egyetlen egy helyük volt még nagy szerencsémre
- mesélt tovább az asszony.
„Purple Lady” és a nemzeti szalag
A zarándokok azonnal elnevezték Purple Ladynek. Csodájára jártak a magyar asszonynak, akinek még a bicskája, a papucsa, sőt a müzliszelete és a joghurtja is lila volt.
Az ibolyaszín mellett azonban egy nemzeti színű szalagot is vitt a zarándok útra, amit felakasztott a fákra, mert azt mondja, bizony könnyű eltévedni. Tudtán kívül ezzel másoknak is segített.
Később találkoztam olyan magyarokkal, akik kint voltak és az egyik férfi azt mondta, volt idő, hogy fel akarta adni a nehéz távot, de akkor meglátta a felakasztott nemzeti szalagokat a lilák mellett és ez erőt adott neki. Akkor elmosolyodtam és elmeséltem neki, hogy azokat én akasztgattam fel. Átölelt és megköszönte utólag. Nagyon meghatódtam!
Aki egyszer volt, visszavágyik: Márti tervezi a visszatérést
Márti ma már 75 felett jár, de irigylésre méltó formában van, ma is napi tízezer lépést tesz meg minden nap, hétvégente pedig túrázni megy. Bár az első útja tele volt küzdelemmel, a szíve mélyén már a következő kalandot tervezi.
Aki már volt ott egyszer, az örökké visszavágyik. Még nem tudom mikor, de szeretnék visszamenni, akár 80 felett is, de meg fogom csinálni még egyszer. Fantasztikus élmény és tanulás az egész. A gyönyörű tájakról nem is beszélve
- mondja csillogó szemmel.
A vagány, fiatalos nagyi amikor hazaért Magyarországra, egy tetoválással "ünnepelte meg", hogy megcsinálta az El Camino-t.
Márti addig is kitartóan túrázik, edzésben tartja magát, amikor csak teheti. Elkezdte tervezni a másokik El Camino útját, tapasztalt túrázóként tudja, hogy nem kell sok holmi, csak akaraterő és kitartás, ami megvan neki.
