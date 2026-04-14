El Camino 60 felett: Lila Márti egyedül sétálta le a 800 kilométert, most 80 felé újra menne

Domokos Márti nem egy átlagos nagymama. Amikor 1985-ben beleszeretett egy lila kismamaruhába, még nem sejtette, hogy egy életre szóló szövetséget köt ezzel a színnel, mindene lila. Azóta már mindenki Lila Mártinak hívja a fiatalos nagyit, aki már a 75. évén is túl van, de hajszíne és kisugárzása ma is ugyanolyan élénk, mint az a lila világ, amit maga köré épített az elmúlt évtizedekben. A szupernagyi annyira fitt és sportos, hogy 60 éves kora után legyalogolt 800 kilométert, most pedig újból az El Camino-ra készül.

El Camino 60 felett: Márti 800 kilométert gyalogolt egyedül olykor szakadó esőben és szélben, néha pedig 40 fokban / Fotó: beküldött

Két évig készült az útra

Márti világéletében imádta a természetet, a kirándulás és a túrázás mindig is a lételeme volt. Amikor 62 évesen eldöntötte, hogy nekivág a 800 kilométeres zarándokútnak, nem hirtelen ötlet vezérelte: belső válaszokat keresett az életére. Két teljes éven át tudatosan gyűjtögette a lila felszereléseket: a hátizsáktól a túraboton át a legkisebb kiegészítőig mindene lila volt. Fiai büszkén vitték ki édesanyjukat a repülőtérre, hogy útjára engedjék élete nagy vállalására.

Mártit fiai kísérték ki a repülőtérre, joggal büszkék édesanyjukra / Fotó: beküldött

Dráma az úton: Hiába hívta barátját

Sokan féltették, hiszen egyedülálló nőként, nyelvtudás nélkül vágott bele a távba, elhatározta, hogy elmegy és legyalogolja El Camino de Santiago 800 kilométerét. Tervei között volt, hogy találkozik egy magyar túratársával egy szakaszon. A sors viszont kegyetlen fordulatot vett. Márti folyamatosan hívogatta telefonon túrázótársát, de nem vette fel. Márti nem értette, így egyedül folytatta az utat. A szörnyű igazság csak később derült ki: barátja valahol az út során lezuhant egy szakadékba.

Amikor hazaértem az El Camino-ról, akkor láttam a gyászjelentését az interneten, teljesen ledöbbentem, nagyon szomorú voltam. Sajnos ez az út egyáltalán nem veszélytelen, nagyon észnél kell lenni. De hogy pont vele történt és akkor, amikor ott voltam, ez máig felfoghatatlan

- emlékezett vissza a tragédiára Márti.

Gyönyörű a zarándokút, de nem veszélytelen / Fotó: beküldött

Kérdések és válaszok: A belső út

Lila Márti egy szakember tanácsára konkrét kérdésekkel a szívében indult el. Tudta, mit akar megtudni önmagáról és a sorsáról, de az út elején még megválaszolatlanul maradtak a kérdései.

Eleinte hiába vártam, nem jött semmi válasz. Már két hete úton voltam, amikor újra feltettem a kérdéseimet a csendben. Ekkor hirtelen megnyílt valami: sorra jöttek a válaszok, amiket kerestem. Érdemes volt elmennem, megérte a fáradtság és minden vízhólyag a lábamon

- mesélte Márti.