Kristályokból és fonalakból alkotja a csodás ékszereket – „Tündéri” műhelyt vezet Cecília, egy somogyi édesanya

Különleges világ tárul fel annak, aki betér Mihály Cecília műhelyébe. A háromgyermekes édesanya fonalakból és kristályokból készít egyedi ékszereket, köztük nyakékeket és fejdíszeket. Számára az alkotás nem csupán munka, hanem életforma és egyfajta spirituális út is.

Műhelyében kézzel készít ékszereket Cecília. Fotó: Beküldött / Art of Cecilia

Az önfenntartó, Nyimi Öko Közösség tagjaként él és alkot Mihály Cecília. Ebben a környezetben születnek azok a fonalakból és kristályokból szőtt, egyedi nyakékek és fejdíszek, amelyek viselőiket a saját belső erejükhöz segítik visszatalálni.

Erdélyi gyökerek, kézműves hagyományok

Cecília számára a kézművesség nem új keletű szenvedély: már gyermekkorában körülvette az alkotás világa.

Egy erdélyi kézműves családból származom, nálunk minden családtagnak volt valamilyen kézműves hobbija. Én is sokféle technikát kipróbáltam, a fafaragástól a fonáson át a szövésig

– mesélte.

Fiatal felnőttként Budapestre költözött, ahol természetgyógyászatot tanult. Az élete azonban új irányt vett, amikor családot alapított, majd vidékre költöztek. Így egyre inkább az a tevékenység került előtérbe, amely leginkább illeszkedett a mindennapjaihoz: a kézművesség ugyanis természetes módon simult bele a bioritmusába.

Amikor vidékre költöztünk, azt láttam, hogy a kézművesség az, ami belepasszol ebbe az életvitelbe. A gyerekek és a biokert mellett ez adta meg azt az egyensúlyt, amit kerestem

– mondta. Interjúnk során azt is elmondta, hogy kezdetben tizenöt éven át nemezeléssel és makraméval foglalkozott, mélyrehatóan kutatva a textilfeldolgozás gép nélküli, természetes módszereit.

Cecília szenvedélye a kézműves ékszerek készítése. Fotó: Beküldött / Art of Cecilia

A „tündérműhely” születése

Cecília állítja, hogy a műhely szinte ajándékként érkezett az életükbe. Amikor a családjával új otthont kerestek, olyan házat találtak, amelyhez egy különálló helyiség is tartozott.

Úgy vettük meg a házat, hogy már ott volt a műhely. Nem kellett építkezni, csak berendezni és beköltözni. Számomra ez igazi ajándék volt

– idézte fel. Azóta ez a hely lett az alkotásának központja.

Itt, madártollak, virágok és a kőcsiszolóktól érkező kristályok végeláthatatlan halmaza között születnek meg az egyedi ékszerek.

Az ékszerek kihagyhatatlan elemei a kristályok

Cecília számára a kristályok nem csupán ékkövek.

A kristály ad egy plusz elemet az alkotásnak. Nemcsak az én tudásom van benne, hanem maga a természet is. Ez energiában és értékben is meghatározza az elkészült darabot

– magyarázta. Nála a munkafolyamat gyakran közös tervezéssel kezdődik. Ilyenkor a megrendelők elmondják elképzeléseiket, Cecília pedig segít kiválasztani a megfelelő színeket és köveket. Egy-egy összetettebb ékszer akár több napig is készülhet.