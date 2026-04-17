Elő a kabátokkal – brutális lehűlés tarolja le az országot

Alighogy elkezdtük élvezni a 17–19 fokos tavaszi meleget, az időjárás máris behúzza a kéziféket. Sőt: mondhatni hátramenetbe kapcsol, mert – habár a kertészkedők és a kirándulók már a napsütés bűvöletében éltek – a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint Magyarország felett gyökeres változás áll be. Egy markáns hidegfront érkezik, amely nemcsak a napsütést űzi el, hanem olyan drasztikus lehűlést hoz, amire a szervezetünknek is nehéz lesz felkészülnie.

A hétvége után megérkező drasztikus lehűlés csapadékot is bőven hoz majd magával. Fotó: ClickerHappy / Pexels (illusztráció)

Mikor érkezik a drasztikus lehűlés? Itt a menetrend!

A legfrissebb modellek szerint a hétvége még tartja magát: szombaton és vasárnap országszerte 20-22 fokos maximumokat mérhetünk. A fordulat hétfőn, április 20-án napközben érkezik meg. Ekkor a hőmérséklet hirtelen 15 fok környékére, majd kedden már 13 fok alá zuhan. Ez a villámgyors, 8-9 fokos esés komoly terhet ró a frontérzékenyekre: fejfájás, vérnyomás-ingadozás és általános levertség jellemezheti a jövő hét elejét.

Sárga riasztás: villámok és zivatarok ostromolják a keleti vármegyéket

A lehűlés nem csendben érkezik. A hatóságok már kiadták a sárga szintű riasztást a zivatarveszély miatt. Különösen

Békés

Heves

Hajdú-Bihar

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Borsod-Abaúj-Zemplén és

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben kell felkészülni villámlásra, intenzív záporokra és viharos széllökésekre a front érkezésekor.

Az autósoknak azt tanácsolják, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, hiszen a látótávolság hirtelen lecsökkenhet.

A keleti vármegyékben a zivatarokat heves villámlások is kísérhetik! Fotó: Aro Yan / Pexels (illusztráció)

Visszatér a rémálom: veszélyben a gyümölcsösök

A jövő hét eleje nemcsak a nappali hideg miatt lesz kritikus. Keddtől a szélcsendesebb északi völgyekben és a középső tájakon a tiszta éjszakák miatt visszatérhetnek a talajmenti fagyok. Ez a hír sokkolta a gazdákat, hiszen a virágzó barack- és cseresznyefák számára egyetlen ilyen éjszaka is végzetes lehet. A szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, próbálja védeni a fagyérzékeny növényeit.

A köpönyeg.hu prognózisa szerint ugyan a jövő hét közepétől ismét várható majd némi enyhülés, a mostani előrejelzés üzenete ezzel együtt is egyértelmű: a kabátokat mindenképpen tartsuk még elérhető közelségben!