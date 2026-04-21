Bombariadó miatt közel 50 középiskolát ürítettek ki Zágrábban

Több középiskolát fenyegető bombariadóról érkezett hír Zágrábból. A hatóságok azonnal intézkedtek. Pillanatokon belül megjelentek az érintett intézményeknél és kiürítették az épületeket. A nagy erőket felvonultató rendőrség a BAMA információi szerint megkezdték a tűzszerészek részvételével a középiskolák átvizsgálását.

Bombariadó volt közel 50 középiskolában

Úgy tudni, hogy mintegy ötven oktatási intézmény érintett a szomszédban a bomba fenyegetettségben. A diákokat, a tanárok és a dolgozókat az utcára menekítették, a szokásos protokollt betartva.

A régióban nem egyedi az ilyen jellegű incidens: az utóbbi időszakban több nyugat-balkáni országban, köztük Horvátországban is előfordultak hasonló, gyakran e-mailben érkező fenyegetések. Ezek többsége végül hamis riasztásnak bizonyult, de minden esetben komoly rendőri intézkedéseket váltanak ki.