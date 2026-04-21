Bombariadó miatt közel 50 középiskolát ürítettek ki Zágrábban

Diákok és tanárok vonultak ki az utcákra, hogy biztonságos távolságba húzódjanak. Középiskolák kerültek veszélybe a szomszédban bombariadó miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.21. 13:40
Több középiskolát fenyegető bombariadóról érkezett hír Zágrábból. A hatóságok azonnal intézkedtek. Pillanatokon belül megjelentek az érintett intézményeknél és kiürítették az épületeket. A nagy erőket felvonultató rendőrség a BAMA információi szerint megkezdték a tűzszerészek részvételével a középiskolák átvizsgálását. 

Diákok és tanárok vonultak ki az utcákra a bombariadó miatt / Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Bombariadó volt közel 50 középiskolában

Úgy tudni, hogy mintegy ötven oktatási intézmény érintett a szomszédban a bomba fenyegetettségben. A diákokat, a tanárok és a dolgozókat az utcára menekítették, a szokásos protokollt betartva. 

A régióban nem egyedi az ilyen jellegű incidens: az utóbbi időszakban több nyugat-balkáni országban, köztük Horvátországban is előfordultak hasonló, gyakran e-mailben érkező fenyegetések. Ezek többsége végül hamis riasztásnak bizonyult, de minden esetben komoly rendőri intézkedéseket váltanak ki. 

