Brutális baleset történt: egy 17 éves kerékpáros fiút gázoltak el – drámai részletek
Elképesztő részletek derültek ki. A rendőrség értesítette a szülőket a szörnyű balesetről.
A 22 éves lanarkshire-i Daniel Dixon mindössze 17 éves volt, amikor 2020-ban hazafelé biciklizett a barátnője házától, és elgázolta egy autó. A szörnyű baleset életre szóló agykárosodást okozott a tinédzsernél.
Az osztály bohóca volt, most csak egy mosollyal tud válaszolni – súlyos balesetet szenvedett a tinédzser
Daniel édesanyja, Debbie Dixon elárulta, hogy a fia az osztály bohóca volt, mielőtt 2020-ban elütötték, miközben kerékpárral tartott hazafelé. A háromgyermekes édesanya így emlékezett vissza a történtekre:
„Hajnali 3-kor kopogtak az ajtónkon. Daniel akkoriban egy tipikus 17 éves fiú volt, ő volt az osztály bohóca, így amikor megjelent a rendőrség, azt gondoltam: »Mit csinált?«”
Debbie és Thomas, Daniel édesapja megdöbbent, amikor megtudta, hogy fiukat kórházba szállították, miután egy autó frontálisan elütötte. Az édesanya így folytatta:
„Addig nem fogtam fel, milyen súlyos a helyzet, amíg meg nem érkeztem a kórházba. Teljes frontális ütközés volt. Nem tört el más csontja a testében, csak a feje szenvedett súlyos sérülést.”
Debbie elmesélte, hogy az orvosok a fejsérülése súlyossága miatt egy lepedővel takarták el Daniel arcát, és a tetoválásai alapján kellett azonosítaniuk őt. Az orvosok figyelmeztették a családot: lehet, hogy a tinédzser nem éri meg a reggelt. Daniel azonban nem adta fel, számos műtéten esett át, koponyájának körülbelül háromnegyedét eltávolították, hogy csökkentsék az agy duzzanatát. Debbie a megpróbáltatásokról beszélve elárulta, hogy fia koponyacsontját egy ideig a saját hasüregében tárolták, hogy így óvják meg a szöveteket. Az eljárás miatt a hasa úgy domborodott ki, mintha várandós lenne.
Édesanyja előmondta, hogy fia a fejsérülése súlyossága miatt most teljes mértékben a gondozókra szorul, és csak alkalmi ökölpacsizással, nevetéssel vagy mosollyal tud kommunikálni.
Danielt orvosilag rehabilitálhatatlannak minősítették, családja azonban nem tudta hazavinni, mivel lakásukat nem lehetett az ő igényeihez igazítani. Hosszú megbeszélések után a család végül talált neki egy megfelelő lakást Hamiltonban, ahol már közel két éve éjjel-nappal gondoskodnak róla.
Debie most szenvedélyesen küzd a kerékpáros-közlekedés biztonságáért Lanarkshire-ben és azon túl is:
„A tudatosság növelése a legfontosabb számomra. Daniel fekete ruhát viselt, sötét színű kerékpáron ült, és nem volt rajta bukósisak. Gyerekek, kérlek, vegyetek fel bukósisakot!” – idézte az édesanya szavait a Mirror.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre