Brutális baleset történt: egy 17 éves kerékpáros fiút gázoltak el – drámai részletek

A 22 éves lanarkshire-i Daniel Dixon mindössze 17 éves volt, amikor 2020-ban hazafelé biciklizett a barátnője házától, és elgázolta egy autó. A szörnyű baleset életre szóló agykárosodást okozott a tinédzsernél.

Súlyos kerékpárbalesetet szenvedett a tinédzser (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Az osztály bohóca volt, most csak egy mosollyal tud válaszolni – súlyos balesetet szenvedett a tinédzser

Daniel édesanyja, Debbie Dixon elárulta, hogy a fia az osztály bohóca volt, mielőtt 2020-ban elütötték, miközben kerékpárral tartott hazafelé. A háromgyermekes édesanya így emlékezett vissza a történtekre:

„Hajnali 3-kor kopogtak az ajtónkon. Daniel akkoriban egy tipikus 17 éves fiú volt, ő volt az osztály bohóca, így amikor megjelent a rendőrség, azt gondoltam: »Mit csinált?«”

Debbie és Thomas, Daniel édesapja megdöbbent, amikor megtudta, hogy fiukat kórházba szállították, miután egy autó frontálisan elütötte. Az édesanya így folytatta:

„Addig nem fogtam fel, milyen súlyos a helyzet, amíg meg nem érkeztem a kórházba. Teljes frontális ütközés volt. Nem tört el más csontja a testében, csak a feje szenvedett súlyos sérülést.”

Debbie elmesélte, hogy az orvosok a fejsérülése súlyossága miatt egy lepedővel takarták el Daniel arcát, és a tetoválásai alapján kellett azonosítaniuk őt. Az orvosok figyelmeztették a családot: lehet, hogy a tinédzser nem éri meg a reggelt. Daniel azonban nem adta fel, számos műtéten esett át, koponyájának körülbelül háromnegyedét eltávolították, hogy csökkentsék az agy duzzanatát. Debbie a megpróbáltatásokról beszélve elárulta, hogy fia koponyacsontját egy ideig a saját hasüregében tárolták, hogy így óvják meg a szöveteket. Az eljárás miatt a hasa úgy domborodott ki, mintha várandós lenne.

Édesanyja előmondta, hogy fia a fejsérülése súlyossága miatt most teljes mértékben a gondozókra szorul, és csak alkalmi ökölpacsizással, nevetéssel vagy mosollyal tud kommunikálni.

Danielt orvosilag rehabilitálhatatlannak minősítették, családja azonban nem tudta hazavinni, mivel lakásukat nem lehetett az ő igényeihez igazítani. Hosszú megbeszélések után a család végül talált neki egy megfelelő lakást Hamiltonban, ahol már közel két éve éjjel-nappal gondoskodnak róla.