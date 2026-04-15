Autósok figyelem, ma lejár egy fontos határidő!
Április 15-ig kell befizetni az éves gépjárműadót! Mutatjuk, hogy pontosan kiknek és milyen autó után kell ezt megtennie és azt is, hogyan lehet a legegyszerűbben letudni, akár az utolsó pillanatban.
Ezeket az autósokat érint a ma lejáró határidő
Április 15-én éjfélig minden olyan autósnak be kell fizetnie az éves gépjárműadót, akinek van belföldi forgalomban lévő, magyar rendszámos gépjárműve vagy pótkocsija. Ezt a legegyszerűbben a NAV-Mobil nevű alkalmazáson keresztül lehet megtenni, amin keresztül részletfizetést is lehet kérni, amit automatikusan meg is adnak. Az adót annak kell megfizetnie, aki a járműnyilvántartásban az év első napján üzembentartóként szerepelt, ha nincs ilyen, akkor a tulajdonosnak.
Ezen a napon süllyedt el a Titanic
A baleset 1912. április 15-én következett be Halifax (Új Skócia) partjainál. A katasztrófában körülbelül 1500-an haltak meg. A hajót egyébként a Harland and Wolff hajógyárban építették az észak-írországi Belfastban, és elsüllyedésének időpontjában a Titanic volt a legnagyobb utasszállító gőzhajó a világon. A Titanicot a konkurens Cunard Line hajózási társaság két óriáshajója, a Lusitania és Mauretania vetélytársának szánták. A Titanic és testvérhajói, az Olympic és a Gigantic lettek volna a leghosszabb óceánjárók, melyek egyben a legnagyobb luxussal is szolgálnak.
Ezen a napon született a világ leghíresebb polihisztora is
Leonardo Da Vinci festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök és természettudós 1452. április 15-én született. Festészetében a művészetet a tudománnyal hozta kapcsolatba, rendelkezett a pontos érzékelés és a megszerzett ismeretek megjelenítésének képességével. Leonardo hírnevét az "Utolsó vacsora" és a "Sziklás Madonna" alapozta meg. Firenzében festett jelentős művei a "Mona Lisa" és a "Szent Anna harmadmagával". Vázlataiban számos műszaki problémát megoldott az utókor számára, korát megelőzve leghíresebb vázlata, egy helikopter terve.
Ezen a napon hunyt el Illyés Gyula
Eredeti nevén Illés Gyula, Kossuth-díjas költőnk, író, műfordító, szerkesztő, az MTA tagja, 43 éve, azaz 1983-ban ezen a napon hunyt el. Illyés Felsőrácegrespusztán (Sárszentlőrinc) született 1902. november 2-án. A költőnek 1920. december 22-én jelent meg első verse (El ne essél, testvér) név nélkül, a Népszavában.
Bodrogi Gyula pedig 92 éves lett
A Nemzet Színésze, Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló színművészünk, rendezőnk 1934. április 15-én született Bodrogi (Buzik) Károly magántisztviselő és Kohn Klára fiaként Budapesten, Angyalföldön. Érdekesség, hogy édesapja fia születése előtt egy nappal rekatolizált, miután 1929-ben (házasságkötése évében) áttért az izraelita vallásra. 1948-ban magyarosította saját és három gyermeke nevét Bodrogira - olvasható a Wikipédián.
63 éve került először adásba a TV Maci
1963. április 15-én jelent meg először az MTV-n a TV Maci, és az Esti mese. A híres maci hivatalos születésnapja azonban október 23-án van, ami nem az első tévés szereplése, hanem Bálint Ágnes születésnapja, aki az Esti mese szignálfilmjének eredeti forgatókönyvét írta, valamint a maci karakterét is ő találta ki. A bábfigurát Szabó László iparművész készítette.
Ma bárhol bele lehet futni egy traffipaxba
A rendőrség április 13. és 19. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez. A gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) szervezte az egyhetes akciót, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az egy hetes akció idején a magyar rendőrség 24 órás, úgynevezett Speedmarathont is végez 2026. április 15-én reggel 6 órától.
5 helyszínen lesz véradás ma Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 10:00-15:00 óra között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (1083. Budapest, Práter utca 50/A.)
- 14:30-18:00 óra között a Körösi Művelődési Házban (1102. Budapest, Szent László tér 7-14.)
- 08:00-14:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
Érdemes esernyőt vinni magunkkal
A koponyeg.hu szerint szerdán többnyire erősen felhős idő valószínű, helyenként záporokkal. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 12 és 20 fok között alakul majd.
Ismét ingyenes hangulatkoncert lesz a Müpában
Nem csak esténként érdemes felkeresnie a Müpát annak, aki izgalmas és élő zenei élményekre vágyik. Délutánonként a legkülönfélébb műfajokkal lehet találkozni az épületben: kedden a Zászlótérben a jazz és a népzene, szerdán és szombaton az Üvegteremben a klasszikus műfajok fiatal képviselői adnak randevút a Müpába betérő, zenére vágyó publikumnak. Ma 17 órás kezdettel a Müpa Üvegtermében Szekrényessy Csanád zongoraestjét hallgathatja meg a közönség. Az esemény egy órás lesz és ingyenes. A koncertről itt lehet többet megtudni.
