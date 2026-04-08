Leleplező felvételt tett közzé a NAV az aranykonvojról

A sajtóban ukrán aranykonvojként elhíresült ügy kapcsán a közelmúltban több valótlan információ látott napvilágot – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A hatóság a hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése érdekében megosztott részleteket a nyomozásról, valamint nyilvánosságra hozott egy felvételt, amelyen feltételezhetően dokumentumokat hamisítanak.

A NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást az aranykonvoj ügyében

A Magyarországon keresztülhaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz- és aranytömbforgalommal összefüggésben a NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást. Az eljárás során március elején megállítottak egy szállítmányt, amelynek tartalmát jegyzőkönyvbe vették, a szállításban részt vevő személyeket tanúként meghallgatták, és több forrásból szereztek be információkat az ügyről.

Az ukrán aranykonvoj által szállított készpénzről többek között megállapították a pénzügyi nyomozók:

A páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek, euró és dollár voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba.

Az eurót az olasz jegybank nyomtatta.

A szállítások hátterében az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető.

A NAV a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészségnek európai nyomozási határozat kibocsátását indítványozta az Osztrák Köztársaságnak és a Lengyel Köztársaságnak.

A nyomozáskor több arra utaló bizonyíték keletkezett, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított negyvenmillió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint kilenc kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel. Ezt támasztja alá egy videófelvétel is, amelyen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, a társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.

A NAV visszautasította a sajtóban megjelent feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el. Minden nyomozati cselekménnyel kapcsolatban videós dokumentáció is készült, amelyeket az eljárás során a hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint kezel – írta a Blikk.