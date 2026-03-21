Miskolci békemenet: „háromszor annyian vagyunk, mint a Tisza”
Mindenhol nagy az érdeklődés, ma is rengetegen gyűltek össze. Orbán Viktor hamarosan felszólal.
Már javában zajlik Miskolcon Orbán Viktor országjárása. Az esemény a Szabadság vándorai című Demjén-dal feldolgozásával indult, amelyet Radics Gigi és Curtis előadásában hallhattak a résztvevők.
A megjelenteket ezután Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József köszöntötte, azt mondta, hogy rengetegen vannak most is, februárban egy kisebb helyen volt politikai gyűlés, utalt a Tisza Párt helyi rendezvényére, most legalább háromszor annyian vannak, mint akkor.
A polgármester szerint a miskolciak eredményt várnak, és a választásokkor is arra figyelnek, hogy mi valósult meg az ígéretekből. Felidézte, 2010 óta sokat kapott a város a kormánytól, először átvállalták az adósságukat, majd a Modern Városok Programban fejlesztették a várost. Felsorolta a konkrét eredményeket, hangsúlyozva, hogy a kormány támogatásával valósultak meg, és a kormány most is a város mögött áll.
Tóth-Szántai József Orbán Viktornak címezve azt mondta:
Készen állnak a munkára.
„Hajrá Kati, hajrá Bandi, hajrá miniszterelnök úr, hajrá Miskolc!” – zárta mondandóját.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre