Miskolci békemenet: „háromszor annyian vagyunk, mint a Tisza”

Már javában zajlik Miskolcon Orbán Viktor országjárása. Az esemény a Szabadság vándorai című Demjén-dal feldolgozásával indult, amelyet Radics Gigi és Curtis előadásában hallhattak a résztvevők.

A megjelenteket ezután Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József köszöntötte, azt mondta, hogy rengetegen vannak most is, februárban egy kisebb helyen volt politikai gyűlés, utalt a Tisza Párt helyi rendezvényére, most legalább háromszor annyian vannak, mint akkor.

A polgármester szerint a miskolciak eredményt várnak, és a választásokkor is arra figyelnek, hogy mi valósult meg az ígéretekből. Felidézte, 2010 óta sokat kapott a város a kormánytól, először átvállalták az adósságukat, majd a Modern Városok Programban fejlesztették a várost. Felsorolta a konkrét eredményeket, hangsúlyozva, hogy a kormány támogatásával valósultak meg, és a kormány most is a város mögött áll.

Tóth-Szántai József Orbán Viktornak címezve azt mondta:

Készen állnak a munkára.

„Hajrá Kati, hajrá Bandi, hajrá miniszterelnök úr, hajrá Miskolc!” – zárta mondandóját.