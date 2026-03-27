A budapestieket jelentősen sújtaná a Tisza tervezett adócsomagja
Elképesztő terheket róna a családokra Kijev jóbarátja, Brüsszel bábja, Magyar Péter. A Tisza tervezett adócsomagja mindent és mindenkit megadóztatna, a fiatalokat, a családokat és a nyugdíjasokat is. Röviden úgy lehet összefoglalni: mindenkinek kevesebb maradna a zsebében. Kivéve persze a bankokat, a multikat és onnantól kezdve Ukrajnába is folyna a pénz Magyarországról, a magyar emberek kárára.
A terv már rég megszületett, a Tisza tervezett adócsomagja el is készült, minden mögött ez áll. Magyar Péter az ukrán elnök testi, lelki jóbarátja. Volodimir Zelenszkij azt kérhet a Tisza vezértől, ami neki tetszik. Nem véletlen, hogy Ukrajna nyíltan támogatja Magyar Péter kampányát. Dmitro Jaros, az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka ki is mondta: áprilisban le kell váltani a jelenlegi magyar kormányt, és olyan vezetést kell választani, amely helyreállítja a kapcsolatokat Kijevvel.
Ez a váltás minden magyar embernek súlyos veszteséggel járna. Elsősorban azért, mert amíg Orbán Viktor a magyar miniszterelnök, addig Ukrajna egyetlen fillért sem kap a magyar emberektől, nem kerül Magyarországról fegyver Kijevbe, de ami legfontosabb, nem mennek magyar katonák a frontra. Ha azonban Magyar Péter kerülne hatalomra, minden megváltozna, Ukrajna komoly támogatásra számíthatna Magyar Pétertől, aki mindezt a magyar embereken verné le.
Ahhoz, hogy Brüsszel továbbra is támogatni tudja az értelmetlen ukrán háborút, pénzre van szüksége. Ezt pedig egyértelműen az európai emberekkel akarja megfizettetni. Így természetesen a magyarokkal is. Csakhogy ezt Orbán Viktor nem hagyta, és ezután sem fogja hagyni. Brüsszel bábja, Magyar Péter azonban gondolkodás nélkül küldene fegyvereket, sőt magyar fiatalokat is Kijevbe. Ahogy pénzt is. Ezt a pénzt persze a magyar emberektől venné el. Első körben a 14., majd a 13. havi nyugdíjat szüntetné meg, majd a világszinten egyedül álló kedvezményeket
- a 3 százalékos hitelt
- a családi adókedvezményt
- a 24 év alattiak szja mentességét
- és az anyák teljes szja mentességét.
A Tisza tervezett adócsomagja tönkretenné a magyarokat
Mivel azonban nemcsak az ukrán háborút, és ezzel együtt Zelenszkijt tervezi támogatni, hanem a multikat és a bankokat is, így még több pénzre lenne szüksége. Azt tehát nem lenne neki elég, hogy a kedvezményeket megszünteti. Új, soha korábban nem látott fajtájú és mértékű adókat vezetne be. Még a kisállatokra is adókat vetne ki.
Az adók a budapestieket jelentősen érintenék. Mindezt Orbán Viktor miniszterelnök tűpontosan foglalta össze.
