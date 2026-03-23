Egyre durvább a helyzet, 4 magyar nagyváros lakói vannak veszélyben

Orrfolyás és orrdugulás, gyakori tüsszentés, szem környéki viszketés. Főként ezek a szénanátha tünetei. Súlyosabb esetben allergiás asztma is kialakulhat, ilyenkor sípoló légzéssel és köhögéssel jelzi a szervezet a túlérzékenységet. Az allergiás tünetek ma már modern eszközökkel jól enyhíthetőek, viszont tovább kell szenvedni tőlük, hiszen a klímaváltozás következében a pollenszezon egyre hosszabb és intenzívebb, ebben az évben például már február végén elkezdődött. Az aktuális pollentérképen jól látszik, hogy Magyarország nagyobb városai közül Szeged, Pécs, Győr is érintett, sőt a főváros, Budapest is.

A pollen a fővároson kívül négy nagyvárosban is magas koncentrációban van jelen Forrás: idokep.hu

Veszély a nagyvárosokban, támad a pollen

Az allergiás tünetek lényegesen befolyásolják az életminőséget, a szénanátha gyakran alvászavarral és fásultsággal is járhat, a munkavégzés hatékonysága pedig csökkenhet. A pollenek és a poratka emberekre nézve valójában nem káros anyagok, az immunrendszer mégis védekezik ellenük. Az allergia tehát az, amikor az immunrendszer valamelyik komponense (ellenanyag, sejtek) reagál alapvetően ártalmatlan dolgokra. Az allergiások számának oka egyes allergológusok szerint egyrészt a légszennyezettség, és az időjárás-változás.

A pollen, ami a légúti betegségeket okozza Fotó: Igor Klyakhin

Az allergológusok és a háziorvosok időpontjai lassan betelnek, bár a kezdődő allergiaszezon mellett még mindig az influenza viszi a pálmát. A háziorvos szerint azonban a legtöbb allergiással nem sok teendő van, hiszen már pontosan tudják mit kell tenniük.

Sokkal többen nem jönnek a rendelésemre, inkább ideszólnak, hogy írjunk fel ezt-azt, az allergiás betegekkel általában nem kell elölről kezdeni a történetet. Jelenleg még mindig sok az influenzás betegek száma, inkább velük van tele a rendelő, de sajnos növekszik az allergiások száma Magyarországon

– avat be a részletekbe Kun Katalin belgyógyász, háziorvos.

A légúti pollenallergia tünetei gyógyszerekkel enyhíthetők, de a készítmények az allergia valódi okára nincsenek hatással. A kezelések után a tünetek rendszerint újra megjelennek, az úgynevezett allergén immunterápia segítségével viszont hosszú távon is megszüntethetőek a panaszok, de a gyógyító eljárás akár évekig is eltarthatnak. A háziorvos hétköznapi megoldásokat is javasol:

Most már a szájon keresztül adandó antihisztaminok nagyon modernek, nem álmosítanak, lehet velük autót, akár repülőt is vezetni. Mivel szabadon is kaphatók, nem feltétlenül szaladnak az allergiások hozzánk orvosokhoz, mert recept nélkül megveszik ezeket a tablettákat vagy orr spray-ket. Ami fontos minden allergiás számára, hogy kezdje el időben használni a neki bevált gyógyszereket, mert ezek nem rögtön hatnak, érdemes rászámolni tíz napot mire kifejtik a hatásukat. Inkább hajnalban és késő este szellőztessük a lakást, mossunk hajat sűrűbben, az arcot, és az orrüreget is érdemes gyakrabban leöblíteni

– látja el az olvasókat tanácsokkal az orvos.