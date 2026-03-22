Orbán Viktor elárulta: ezt választási eredménynek is elfogadná

Orbán Viktor sorra osztja meg a hódmezővásárhelyi országjárásával kapcsolatos különböző tartalmakat a közösségi oldalán. A rendezvényen ezúttal is rengetegen vettek részt.

A miniszterelnök most a beszédéből osztott meg egy videórészletet. Orbán Viktor az eseményen elmondta, a tiszások százan vannak, a fideszesek pedig háromezren, amit egy választási eredménynek is elfogadna.

3000 vs. 100. Jó arány. Választási eredménynek is megfelel!

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett posztjában.