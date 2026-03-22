„Ameddig a szem ellát…” – látványos fotót mutatott a hódmezővásárhelyi országjárásáról Orbán Viktor

Mint ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor országjárásának e heti utolsó helyszínén, Hódmezővásárhelyen is rengetegen voltak. Teljesen megtelt a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtti tér.

Hatalmas tömeg előtt beszélt Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A kormányfő a rendezvény után szinte azonnal egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ezen nagyon jól látszódik, hogy Orbán Viktor ismét megtöltött egy teljes teret, egy gombostűt sem lehetett leejteni…

Ameddig a szem ellát… Köszönöm, Hódmezővásárhely!

– olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.