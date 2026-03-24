Németh Balázs piros postaládája állandóan tele van: kiderült, mik a legnagyobb problémák Észak-Pesten
Kátyúmentes utak, új uszoda, metró Káposztásmegyerre - csak néhány azok közül a kérések közül, amelyeket az észak-pestiek dobtak be a piros postaládába. Németh Balázs szerint már most kirajzolódik, mire van a legnagyobb igény a környéken, és ezekből áll majd össze a programja is.
Egy egyszerű, mégis látványos ötlet: egy piros postaláda. Németh Balázs ezzel járja február óta Észak-Pest utcáit, és úgy tűnik, bejött a számítása. Az emberek ugyanis sorra dobják be javaslataikat, panaszaikat és ötleteiket és ezekből mostanra egyértelmű kép rajzolódik ki arról, mit szeretnének a helyiek.
A postaládába érkező üzenetek alapján az észak-pestiek leginkább a mindennapi életüket érintő problémák megoldását várják. Sokan például kátyúmentes utakat követelnek, mások egy új uszodát szeretnének a XV. kerületbe, de felmerült az alacsonypadlós villamosok igénye is.
Komolyabb fejlesztési elképzelésekből sincs hiány:
- metrót Káposztásmegyerre
- P+R parkolót az Árpád úti felüljáró alá
- gyalogos felüljárót az istvántelki vasútállomásnál
- új orvosi rendelőt a Csobogós lakótelepen
- multifunkcionális csarnok
- és a Pozsony utca felújítását is sokan sürgetik
Németh Balázs szerint különösen fontos, hogy nemcsak panaszok érkeznek, hanem konkrét, megvalósítható javaslatok is. Videójában úgy fogalmazott: ha bizalmat kap a választóktól, ezekre az üzenetekre építve állítja össze a teendőlistáját.
A politikus február óta folyamatosan járja a környék utcáit, személyesen beszél az emberekkel, és igyekszik azonnali segítséget nyújtani, ahol tud. A piros postaláda pedig szinte szimbólummá vált: nemcsak Újpalotán, hanem Észak-Pest több pontján is feltűnik, mindig más helyszínen, hogy minél több emberhez eljusson.
Németh Balázs a Békemenetre is kivitte a piros postaládát
Az ötletet országosan is sokan ismerik. A piros ládát még a Békemenetre is kivitte, ahol kifejezetten Volodimir Zelenszkijnek szánt üzeneteket gyűjtött. A rendezvény alatt a postaláda többször is megtelt, folyamatosan üríteni kellett, olyan sokan éltek az üzenetküldés lehetőségével.
Németh Balázs úgy látja, Észak-Pest jelenleg lemaradásban van, és ezen változtatni kell. Korábban lapunknak élesen bírálta a jelenlegi vezetést:
Alkalmatlan, lusta vezetők, pazarlás és semmittevés – sajnos ez a valóság. A baloldali politikusok szokás szerint a kormányra mutogatnak, de elég csak megnézni Budapest más külvárosi kerületeit: mind sokkal rendezettebb és élhetőbb, mint ez a környék
– fogalmazott.
A politikus célja, hogy Rákospalota, Újpalota és Káposztásmegyer kikerüljön abból a helyzetből, amit szerinte a „tétlenség” jellemez, és fejlődési pályára álljon.
A piros postaláda pedig addig is gyűjti az üzeneteket és úgy tűnik, egyre hangosabban szólnak belőle az észak-pestiek igényei.
Németh Balázs nemcsak a 13. választókerület jövőjéért érez felelősséget, hanem azért is, hogy az Orbán-kormány folytathassa a munkáját. Szerinte meg kell akadályozni, hogy a brüsszeli érdekeket kiszolgáló Tisza Párt hatalomra kerüljön, mert annak súlyos következményei lennének az ország és a főváros számára is.
