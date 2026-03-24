Németh Balázs piros postaládája állandóan tele van: kiderült, mik a legnagyobb problémák Észak-Pesten

Egy egyszerű, mégis látványos ötlet: egy piros postaláda. Németh Balázs ezzel járja február óta Észak-Pest utcáit, és úgy tűnik, bejött a számítása. Az emberek ugyanis sorra dobják be javaslataikat, panaszaikat és ötleteiket és ezekből mostanra egyértelmű kép rajzolódik ki arról, mit szeretnének a helyiek.

Németh Balázs Fotó: Fotó: Zsigmond László

A postaládába érkező üzenetek alapján az észak-pestiek leginkább a mindennapi életüket érintő problémák megoldását várják. Sokan például kátyúmentes utakat követelnek, mások egy új uszodát szeretnének a XV. kerületbe, de felmerült az alacsonypadlós villamosok igénye is.



Komolyabb fejlesztési elképzelésekből sincs hiány:

metrót Káposztásmegyerre

P+R parkolót az Árpád úti felüljáró alá

gyalogos felüljárót az istvántelki vasútállomásnál

új orvosi rendelőt a Csobogós lakótelepen

multifunkcionális csarnok

és a Pozsony utca felújítását is sokan sürgetik

Németh Balázs szerint különösen fontos, hogy nemcsak panaszok érkeznek, hanem konkrét, megvalósítható javaslatok is. Videójában úgy fogalmazott: ha bizalmat kap a választóktól, ezekre az üzenetekre építve állítja össze a teendőlistáját.

A politikus február óta folyamatosan járja a környék utcáit, személyesen beszél az emberekkel, és igyekszik azonnali segítséget nyújtani, ahol tud. A piros postaláda pedig szinte szimbólummá vált: nemcsak Újpalotán, hanem Észak-Pest több pontján is feltűnik, mindig más helyszínen, hogy minél több emberhez eljusson.

Németh Balázs a Békemenetre is kivitte a piros postaládát

Az ötletet országosan is sokan ismerik. A piros ládát még a Békemenetre is kivitte, ahol kifejezetten Volodimir Zelenszkijnek szánt üzeneteket gyűjtött. A rendezvény alatt a postaláda többször is megtelt, folyamatosan üríteni kellett, olyan sokan éltek az üzenetküldés lehetőségével.

Németh Balázs úgy látja, Észak-Pest jelenleg lemaradásban van, és ezen változtatni kell. Korábban lapunknak élesen bírálta a jelenlegi vezetést:

Alkalmatlan, lusta vezetők, pazarlás és semmittevés – sajnos ez a valóság. A baloldali politikusok szokás szerint a kormányra mutogatnak, de elég csak megnézni Budapest más külvárosi kerületeit: mind sokkal rendezettebb és élhetőbb, mint ez a környék

– fogalmazott.