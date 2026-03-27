Nem hiszed el, hova rejtették a drogot a trükkös magyar dílerek!

A kisvárdai rendőrök két férfit vettek őrizetbe, akik ételízesítő-tubusba rejtették a kábítószert. A gyanú szerint rendszeresen árulták a magyar dílerek az illegális szert a környékükön.

Gulyás- és paprikakrémmel buktak le a magyar dílerek

A Kisvárdai Rendőrkapitányság munkatársai a napokban ütöttek rajta két dombrádi férfin, akik drogot szállítottak, annak érdekében, hogy továbbértékesítsék azt. Az autójuk átvizsgálásakor paprikakrémes és gulyáskrémes tubusokban 47,7 gramm kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le a rendőrök.

Az adatok szerint a két férfi haszonszerzés céljából rendszeresen árulta a kábítószert a lakóhelyük környékén. A nyomozók több fogyasztót is kihallgattak, akik tőle vásároltak kristályt.

A kisvárdai nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával hallgatták ki a magyar dílereket, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt – számolt be róla a Police.hu.