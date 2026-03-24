Az ágyából ugrott fel a miskolci késelő, hogy hátba szúrja áldozatát

Sokkoló részletek láttak napvilágot egy március 21-i incidens kapcsán: egy egyszerűnek induló adásvétel végződött majdnem tragédiával Borsodban, ahol egy brutális késelés borzolta fel a kedélyeket. A gyanútlan szomszédság csak a szirénák zajára ébredt, miközben egy férfi az életéért küzdött a kórházba szállítását követően.

Egy bicska került elő az alsózsolcai késelés során, miután a drogvásárlás verekedésbe torkollott Fotó: unsplash.com (illusztráció)

Kegyetlen késelés a kapuban

Emberölés kísérlete miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 25 éves alsózsolcai férfival szemben. Március 21-én éjfél után nem sokkal bezörgetett hozzá egy 30 éves férfi, hogy drogot vegyen tőle. Szóváltás és verekedés alakult ki közöttük, majd a ház tulajdonosa egy bicskával hátba szúrta a vásárlót –közölte a Police.hu.

A támadás során az áldozat nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülést szenvedett. A Miskolci Járásbíróság azóta elrendelte a támadó letartóztatását. A döntést a bűncselekmény súlya mellett a szökés és elrejtőzés veszélyével, valamint a tanúk befolyásolásának lehetőségével indokolták. A bíróság szerint a férfi kiszámíthatatlan viselkedése miatt a bűnismétlés kockázata is fennállt. A végzés végleges, a késelő rácsok mögött várja a folytatást.