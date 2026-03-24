Tökrakéta - Édes-sós csemege Kapu Tibor űrhajósnak, aki elmesélte, hogyan lett válogatott szkafandere - Videó
Tökrakétával kedveskedtünk a válogatott szkafanderére büszke magyar űrhajósnak. Kapu Tiborral a Csepeli Polgári Szalonban találkoztunk.
A Tökrakéta kifejezetten Kapu Tibornak készült, a második magyar űrhajóssal való találkozásra, a Csepeli Polgári Szalonban tartott "rakétás űrélménybeszámolóján". A hirtelen ötletből született ételhez a sütőtök formája adta az inspirációt, ami úgy néz ki, mint egy rakéta. A többi már jött magától. A rögtönzött Tökrakéta jól teljesített, a sütőtök természetes édessége és a sajt sóssága a pirított tökmaggal váratlanul finom lett, ezért megosztjuk ennek az édes-sós, a böjti időszakban is fogyasztható csemege receptjét.
A Kapu Tibornak készült Tökrakéta hozzávalói
1 db kicsi, rakéta formára emlékeztető sütőtök
10-15 dkg sajt (kecske camembert, de lehet tehén- vagy juhsajt is)
5 dkg pirított tökmag
1 evőkanál fűszeres olívaolaj vagy tökmagolaj
Elkészítés
A tököt megmossuk, meghámozzuk és egészben hagyjuk, keresztbe beirdaljuk ujjnyi vastag szeletekben, de az alját nem vágjuk át. Fontos, hogy kicsi tök legyen, amiben szinte nincs mag, vagy csak az alsó, kigömbölyödő felében, de azt le is vághatjuk, és akkor a felső szártól addig tart a rakéta. (A gömbölyű részt is betehetjük az edénybe kimagozva, és úgy hozzásüthetjük, betöltve sajttal vagy anélkül.)
Kevés olajat löttyintve rá hosszában, betesszük egy sütőtálba és megsütjük a tököt olyanra, hogy még ne málljon szét. Ekkor kivesszük a sütőből, és a felcsíkozott sajtot elhelyezzük az irdalásokban, majd mehet vissza a sütőbe, amíg a sajt beleolvad a résbe.
Ha ez is megvan, utána az irdalásokba a sajthoz beszurkáljuk a pirított tökmagszemeket. Jól tömjük meg! Ízlés szerint még pár csepp tökmagolajat locsolhatunk rá, azután egyben odaajándékozhatjuk, vagy szeletekben elcsipegetjük.
Ráadás mákfánk
Néhány darab szabolcsi mákfánk is került a Tökrakéta mellé, mert a Jónak lenni jó élő adásában kiderült, hogy Kapu Tibor szabolcsiként a mákot, az almát és a szilvát is szereti.
A nemzeti szalagos dobozban szállított Tökrakéta kapcsán megosztjuk Kapu Tibor személyes élménybeszámolóját arról, hogyan lett válogatott mez helyett piros-fehér-zöld válogatott szkafandere.
Két álmom volt, az egyik, hogy szerettem volna vadászpilóta lenni, a másik, hogy válogatott focista. Azért akartam focista lenni, mert akkor lehet egy nemzeti színű mezem, és nemcsak nekem, hanem még 10 barátomnak, és akkor mi kimegyünk a pályára és elverünk mindenkit a játékban. Nekem már gyermekkoromban is fontos volt, hogy legyen egy csapat, legyenek barátaim, és mi közösen képviseljünk valamit - jelen esetben ez a magyar zászló, a mi színeink: a piros-fehér-zöld. Nem lettem focista, nem lettem vadászpilóta, de van egy válogatott szkafanderem, és elképesztően büszke vagyok arra, hogy ezt felvehettem mindannyiunkért a világűrben
- árulta el Kapu Tibor űrhajós.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre