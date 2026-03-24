Tökrakéta - Édes-sós csemege Kapu Tibor űrhajósnak, aki elmesélte, hogyan lett válogatott szkafandere - Videó

A Tökrakéta kifejezetten Kapu Tibornak készült, a második magyar űrhajóssal való találkozásra, a Csepeli Polgári Szalonban tartott "rakétás űrélménybeszámolóján". A hirtelen ötletből született ételhez a sütőtök formája adta az inspirációt, ami úgy néz ki, mint egy rakéta. A többi már jött magától. A rögtönzött Tökrakéta jól teljesített, a sütőtök természetes édessége és a sajt sóssága a pirított tökmaggal váratlanul finom lett, ezért megosztjuk ennek az édes-sós, a böjti időszakban is fogyasztható csemege receptjét.

Íme, a Tökrakéta - egy egyszerű édes-sós csemege, amit Kapu Tibornak sütöttünk! (Fotó: Fodor Erika)

A Kapu Tibornak készült Tökrakéta hozzávalói

1 db kicsi, rakéta formára emlékeztető sütőtök

10-15 dkg sajt (kecske camembert, de lehet tehén- vagy juhsajt is)

5 dkg pirított tökmag

1 evőkanál fűszeres olívaolaj vagy tökmagolaj

Kapu Tibor nemzeti színű szalaggal kapta a Tökrakétát ...és egy kis mákfánkot is mellé, mivelhogy szabolcsi... (Fotó: Fodor Erika)

Elkészítés

A tököt megmossuk, meghámozzuk és egészben hagyjuk, keresztbe beirdaljuk ujjnyi vastag szeletekben, de az alját nem vágjuk át. Fontos, hogy kicsi tök legyen, amiben szinte nincs mag, vagy csak az alsó, kigömbölyödő felében, de azt le is vághatjuk, és akkor a felső szártól addig tart a rakéta. (A gömbölyű részt is betehetjük az edénybe kimagozva, és úgy hozzásüthetjük, betöltve sajttal vagy anélkül.)

Csak egy kis sütőtök, sajtféleség, fűszeres olívaolaj és pirított tökmag kell hozzá (Fotó: Fodor Erika)

Kevés olajat löttyintve rá hosszában, betesszük egy sütőtálba és megsütjük a tököt olyanra, hogy még ne málljon szét. Ekkor kivesszük a sütőből, és a felcsíkozott sajtot elhelyezzük az irdalásokban, majd mehet vissza a sütőbe, amíg a sajt beleolvad a résbe.

Elősütés, beírdalva, fűszeres olajjal locsolva (Fotó? Fodor Erika

Ha ez is megvan, utána az irdalásokba a sajthoz beszurkáljuk a pirított tökmagszemeket. Jól tömjük meg! Ízlés szerint még pár csepp tökmagolajat locsolhatunk rá, azután egyben odaajándékozhatjuk, vagy szeletekben elcsipegetjük.

A sajt szépen beleolvad a tökbe (Fotó: Fodor Erika)

Ráadás mákfánk

Néhány darab szabolcsi mákfánk is került a Tökrakéta mellé, mert a Jónak lenni jó élő adásában kiderült, hogy Kapu Tibor szabolcsiként a mákot, az almát és a szilvát is szereti.

Tökrakéta és mákfánk a szabolcsi születési magyar űrhajósnak (Fotó: Fodor Erika)

A nemzeti szalagos dobozban szállított Tökrakéta kapcsán megosztjuk Kapu Tibor személyes élménybeszámolóját arról, hogyan lett válogatott mez helyett piros-fehér-zöld válogatott szkafandere.

Két álmom volt, az egyik, hogy szerettem volna vadászpilóta lenni, a másik, hogy válogatott focista. Azért akartam focista lenni, mert akkor lehet egy nemzeti színű mezem, és nemcsak nekem, hanem még 10 barátomnak, és akkor mi kimegyünk a pályára és elverünk mindenkit a játékban. Nekem már gyermekkoromban is fontos volt, hogy legyen egy csapat, legyenek barátaim, és mi közösen képviseljünk valamit - jelen esetben ez a magyar zászló, a mi színeink: a piros-fehér-zöld. Nem lettem focista, nem lettem vadászpilóta, de van egy válogatott szkafanderem, és elképesztően büszke vagyok arra, hogy ezt felvehettem mindannyiunkért a világűrben

- árulta el Kapu Tibor űrhajós.