Saját apja jelentette fel: börtönbe került a kábítószerfüggő fiatal

A 25 éves Luke Cable február 24-én tért vissza brynmawri otthonába, azonban apja aggódni kezdett a viselkedése miatt, azt gyanította, hogy fia kábítószer hatása alatt áll. Ezért az aggódó szülő felhívta a rendőrséget, és elmondta, hogy azt gyanítja, hogy a fiánál kokain van. A kiérkező rendőrök végül fehér port találtak a kábítószerfüggő fiatalnál.

Saját apja adta fel a rendőrségen a kábítószerfüggő férfit

A Merthyr Tydfil-i bíróságon kiderült, hogy a 25 éves Luke Cade a rendőrök kiérkezése előtt nemcsak birtokolta az illegális szert, hanem jelentős mennyiséget is fogyasztott belőle. A hatóságok kifejezték aggodalmukat a fiatal férfi egészségi állapota miatt, ezért kórházba szállították.

Luke Cade elmondta a kihallgató tiszteknek:

„Adósságaim vannak, rengeteg adósságom. El akartam adni, de sokat szippantottam belőle.”

Letartóztatása után a vádlottnál egy fehér kokaincsomagot és egy mobiltelefont találtak. Hannah Head ügyész elmondta, hogy a telefont megvizsgálták, és három üzenetsorozatot találtak benne, amelyek kokainellátással kapcsolatosak. A kokaincsomag összesen 46 grammot nyomott, értéke 3060 és 6120 font (körülbelül 1,4 millió és 2,8 millió forint) között volt.

Luke Cable később beismerte, hogy A osztályú kábítószert tartott magánál kereskedési szándékkal. A bíróságot arról tájékoztatták, hogy a vádlottnak három korábbi ítélete van, köztük egy kokain- és ketamin-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmény, amiért 34 hónapos börtönbüntetést kapott.

Enyhítő körülményként ügyvédje, Matthew Comer kijelentette, hogy ügyfele teljes mértékben elismeri, hogy ostobaságot tett, és megérti, hogy csak szabadságvesztés-büntetés szabható ki rá. A védőügyvéd kiemelte, hogy ügyfele kokainfüggősége tönkretette az életét, de ő alig várja, hogy maga mögött hagyja ezt, és továbblépjen.

Luke Cable-t végül összesen három év börtönbüntetésre ítélték - számolt be róla a Mirror.