Szörnyű játszótéri balesetben vesztette el a lábát egy édesanya

Borzalmas fájdalmakat élhetet át az az édesanya, aki kisfiával együtt a játszótéren lecsúszott a csúszdán, majd egy rossz mozdulat következtében később elvesztette a lábát.

Elvesztette a lábát az édesanya egy játszótéri baleset következtében / Fotó: Wavebreak Media LTD / Freepik

Az édesanya elvesztette a lábát, de annál motiváltabb lett az életben

Az édesanya, Nicola Doran 13 évig próbálkozott teherbe eséssel, amikor végre megszületett Oliver, akinek ikertestvérét a terhesség alatt vesztette el tragikus módon. Korábban több vetélése és egy méhen kívüli terhessége is volt.

2017 júliusában egy lakókocsis nyaralás alatt az írországi Wicklow megyében a csúszda tetején ült, és önfeledten bolondozott a négyéves fiával, majd másodpercek alatt megváltozott minden.

Amikor leértem, volt egy lyuk a földben. A bal lábam beleakadt, miközben a testem tovább haladt előre. A fájdalom belém hasított. Előrelökődtem, és mindketten a földre estünk Oliverrel. Lenéztem, és láttam, hogy a bal lábfejem 180 fokkal el van fordulva. Teljesen eltört, és kilátszott a csont. Sokkolt állapotban feküdtem a földön. Szerencsére az, aki odasietett segíteni, éppen mentős volt. Kórházba vittek, és másnap nagy műtéten estem át. A szárkapocscsontom és a bokám is eltört

– idézte fel a fájdalmas pillanatokat az édesanya.

Az egyedülálló, 52 éves Nicola feladta állását a Belfasti Zeneiskola ütőhangszer- és világzenei tanszékének vezetőjeként. A baleset után krónikus regionálisfájdalom-szindrómával küzdött, amely a Covid-járvány alatt is gyötörte.

Ezekben az időkben kisfia volt a legnagyobb támasza és hátországa.

Elkezdtem a nyílt vízi úszást, ami segített a fájdalmon, de 2024 novemberében az orvos közölte: az egyetlen megoldás az amputáció. Borzalmas volt ezt hallani. Tudtam, hogy ez mindent megváltoztat. Hogyan mondjam el a fiamnak, hogy elveszítem a lábam? Látta, hogy egyre rosszabbul vagyok, de ez túl nagy teher volt egy ilyen fiatal gyereknek. Mégis elképesztően támogató volt. Azt mondta: Anya, ha ez könnyebbé teszi az életed, bármit túlélünk. Nagyon érett volt tőle

– mondta.

A 2025. júniusi amputáció után Nicola öt hónapot töltött ágyban a felépüléssel. Fia bátorító szavai azonban erőt adtak neki. Januárban újra úszni kezdett. Később edzőjével, Ger Kennedyvel meghívták Görögországba a jégúszó bajnokságra. Nicola úgy döntött, megpróbálja megdönteni saját Guinness-rekordját is – írja a The Mirror.