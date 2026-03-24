Keresztbe tett nekik a DELTA: Apa és fia mérgezte a falut, most jött értük a fekete autó

Rács mögé kerültek a kisnánai kristálybárók, miután a rendőrök lecsaptak a családi bizniszre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 20:29
Sokkoló részletek láttak napvilágot egy Heves vármegyei drogbanda bukásáról: a gyöngyösi felderítők kíméletlenül felszámolták azt a hálózatot, amely hónapok óta mérgezte a helyi közösséget. A DELTA Program keretében végrehajtott akció során kiderült, hogy a gyanú szerint egy apa és fia kéz a kézben terjesztették a halálos port.

Lekapcsolták a kristálybárókat, rács mögött a kisnánai drogbanda Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

A drogbanda a rácsok mögött

A gyöngyösi felderítők a DELTA Program keretében két kisnánai férfit vettek őrizetbe. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Felderítő Alosztályának munkatársai március 18-án délelőtt tartottak kutatást egy kisnánai ingatlanban, mivel információjuk szerint az ott lakók tavaly ősz óta kristályt terjesztenek lakóhelyükön.

A rendőrök egy 45 éves férfit, valamint a 25 éves fiát őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. A házukban nejlonzacskóba csomagolt több mint 20 gramm fehér, kristályos anyagot, mérleget, illetve alufóliatekercseket találtak, illetve foglaltak le. Az elsődleges szakértői vélemény alapján a szer drognak minősül.

Vége a dalnak

A nyomozó hatóság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt kezdeményezte a gyanúsítottak letartóztatását, melyet a bíróság március 20-án elrendelt –közölte a Police.hu.

Vigyázat, öl!

A kristály az egyik legártalmasabb partidrog, pszichoaktív szer, csak illegális fogyasztás céljára készítik. Erős pszichológiai függőséget vált ki, hosszan tartó fogyasztása pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
