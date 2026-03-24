Keresztbe tett nekik a DELTA: Apa és fia mérgezte a falut, most jött értük a fekete autó

Sokkoló részletek láttak napvilágot egy Heves vármegyei drogbanda bukásáról: a gyöngyösi felderítők kíméletlenül felszámolták azt a hálózatot, amely hónapok óta mérgezte a helyi közösséget. A DELTA Program keretében végrehajtott akció során kiderült, hogy a gyanú szerint egy apa és fia kéz a kézben terjesztették a halálos port.

A drogbanda a rácsok mögött

A gyöngyösi felderítők a DELTA Program keretében két kisnánai férfit vettek őrizetbe. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Felderítő Alosztályának munkatársai március 18-án délelőtt tartottak kutatást egy kisnánai ingatlanban, mivel információjuk szerint az ott lakók tavaly ősz óta kristályt terjesztenek lakóhelyükön.

A rendőrök egy 45 éves férfit, valamint a 25 éves fiát őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. A házukban nejlonzacskóba csomagolt több mint 20 gramm fehér, kristályos anyagot, mérleget, illetve alufóliatekercseket találtak, illetve foglaltak le. Az elsődleges szakértői vélemény alapján a szer drognak minősül.

Vége a dalnak

A nyomozó hatóság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt kezdeményezte a gyanúsítottak letartóztatását, melyet a bíróság március 20-án elrendelt –közölte a Police.hu.