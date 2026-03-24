Keresztbe tett nekik a DELTA: Apa és fia mérgezte a falut, most jött értük a fekete autó
Rács mögé kerültek a kisnánai kristálybárók, miután a rendőrök lecsaptak a családi bizniszre.
Sokkoló részletek láttak napvilágot egy Heves vármegyei drogbanda bukásáról: a gyöngyösi felderítők kíméletlenül felszámolták azt a hálózatot, amely hónapok óta mérgezte a helyi közösséget. A DELTA Program keretében végrehajtott akció során kiderült, hogy a gyanú szerint egy apa és fia kéz a kézben terjesztették a halálos port.
A drogbanda a rácsok mögött
A gyöngyösi felderítők a DELTA Program keretében két kisnánai férfit vettek őrizetbe. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság Felderítő Alosztályának munkatársai március 18-án délelőtt tartottak kutatást egy kisnánai ingatlanban, mivel információjuk szerint az ott lakók tavaly ősz óta kristályt terjesztenek lakóhelyükön.
A rendőrök egy 45 éves férfit, valamint a 25 éves fiát őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. A házukban nejlonzacskóba csomagolt több mint 20 gramm fehér, kristályos anyagot, mérleget, illetve alufóliatekercseket találtak, illetve foglaltak le. Az elsődleges szakértői vélemény alapján a szer drognak minősül.
Vége a dalnak
A nyomozó hatóság kábítószer-kereskedelem bűntett miatt kezdeményezte a gyanúsítottak letartóztatását, melyet a bíróság március 20-án elrendelt –közölte a Police.hu.
Vigyázat, öl!
A kristály az egyik legártalmasabb partidrog, pszichoaktív szer, csak illegális fogyasztás céljára készítik. Erős pszichológiai függőséget vált ki, hosszan tartó fogyasztása pedig maradandó egészségkárosodást okoz.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!