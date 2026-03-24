Lekapcsolták a dílereket, bilincsben vitték el a őket a zsaruk

Összehangolt akcióban csaptak le a magyar rendőrök arra a négy férfira, akik közül hárman dílerek – a gyanú szerint. A kábítószer-kereskedéssel gyanúsítottak csuklóján kattant a bilincs.

A marcali rendőrök gyorsan elkapták a dílereket (Fotó: police.hu)

A dílerek kristályt rejtegettek

A Marcali Rendőrkapitányság munkatársai március 19-én összehangolt akcióban számoltak fel egy drogterjesztéssel foglalkozó csoportot.

A rendőrök négy férfit fogtak el, hármukat kábítószer-kereskedelem bűntettével, egyiküket pedig kábítószer birtoklása vétségével gyanúsítják. Előbbieket őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.

Az egyenruhások a kutatás során közel 100 gramm droggyanús anyagot találtak, amiben a gyorsteszt kristály jelenlétét mutatta ki. A hatóság több mobiltelefont, közel egymillió forintot, valamint a bűnös vagyon elvonása érdekében egy gépkocsit is lefoglalt – írja a police.hu.