Lekapcsolták a dílereket, bilincsben vitték el a őket a zsaruk
Lebuktatták a drogterjesztéssel foglalkozó csoportot. Bilincsben voltak a dílerek.
Összehangolt akcióban csaptak le a magyar rendőrök arra a négy férfira, akik közül hárman dílerek – a gyanú szerint. A kábítószer-kereskedéssel gyanúsítottak csuklóján kattant a bilincs.
A dílerek kristályt rejtegettek
A Marcali Rendőrkapitányság munkatársai március 19-én összehangolt akcióban számoltak fel egy drogterjesztéssel foglalkozó csoportot.
A rendőrök négy férfit fogtak el, hármukat kábítószer-kereskedelem bűntettével, egyiküket pedig kábítószer birtoklása vétségével gyanúsítják. Előbbieket őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.
Az egyenruhások a kutatás során közel 100 gramm droggyanús anyagot találtak, amiben a gyorsteszt kristály jelenlétét mutatta ki. A hatóság több mobiltelefont, közel egymillió forintot, valamint a bűnös vagyon elvonása érdekében egy gépkocsit is lefoglalt – írja a police.hu.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre