Röpködtek az elfogatóparancsok: itt kapták el a magyar dílert

Nemzeti, európai és nemzetközi körözést is kiadtak a férfi ellen. Angliában csattant a bilincs a díler csuklóján.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.23. 14:38
Módosítva: 2026.03.23. 14:56
drogdíler Elfogták kábítószer kereskdelem

Angliában fogták el azt a kábítószerdílert, akit távollétében 9 év és 8 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság. A férfi visszaélt azzal, hogy szabadlábon védekezhetett.

Elfogták azt a kábítószerdílert, aki ellen nemzetközi és európai körözést is kiadtak
Elfogták azt a kábítószerdílert, aki ellen nemzetközi és európai körözést is kiadtak (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Elfogták a toplistás magyar dílert: Manchesterig menekült a 10 év börtön elől a baranyai szökevény

A filmbe illő történet szálai 2019-re nyúlnak vissza. A Baranya vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Komlói Rendőrkapitányság jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett gyanúja miatt nyomozott. Ennek keretében 2019. május 8-án hajnalban több baranyai településen, valamint Budapesten intézkedtek egyidőben, majd fogtak el összesen 14 embert.

Egyikőjük a mostani eset főszereplője. Akkor őt is őrizetbe vették, és kábítószer-kereskedelem miatt a bíróság letartóztatta. A bírósági eljárás alatt már szabadlábon védekező férfi azonban nem várta meg a verdiktet. 2023 nyarán eltűnt, a nyomozó hatóság akkori információi arra utaltak, hogy külföldre szökött.

A bíróság 2025 februárjában távollétében 9 év és 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, és mivel nem kezdte meg a büntetés letöltését, nemzeti, majd európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Tekintve, hogy a baranyai nyomozók megállapították, hogy a szökevény az Egyesült Királyság területén bujkálhat, felvették a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztályával.

A Célkörözési Osztály az ENFAST hálózatán keresztül riasztotta a brit társhatóságot, a National Crime Agencyt (NCA) a toplistás bűnöző hollétéről, miközben az ORFK nemzetközi központja koordinálta a rendőri együttműködést.

A Baranya vármegyei rendőrök, célkörözési nyomozók és az NCA együttműködése alapján megállapították, hogy a keresett személy Manchesterben tartózkodik, ahol március 18-án a brit rendőrség munkatársai elfogták.

Kiadatásáról a későbbiekben döntenek a brit hatóságok – írja a Police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu