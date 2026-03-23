Röpködtek az elfogatóparancsok: itt kapták el a magyar dílert

Angliában fogták el azt a kábítószerdílert, akit távollétében 9 év és 8 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság. A férfi visszaélt azzal, hogy szabadlábon védekezhetett.

Elfogták a toplistás magyar dílert: Manchesterig menekült a 10 év börtön elől a baranyai szökevény

A filmbe illő történet szálai 2019-re nyúlnak vissza. A Baranya vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Komlói Rendőrkapitányság jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett gyanúja miatt nyomozott. Ennek keretében 2019. május 8-án hajnalban több baranyai településen, valamint Budapesten intézkedtek egyidőben, majd fogtak el összesen 14 embert.

Egyikőjük a mostani eset főszereplője. Akkor őt is őrizetbe vették, és kábítószer-kereskedelem miatt a bíróság letartóztatta. A bírósági eljárás alatt már szabadlábon védekező férfi azonban nem várta meg a verdiktet. 2023 nyarán eltűnt, a nyomozó hatóság akkori információi arra utaltak, hogy külföldre szökött.

A bíróság 2025 februárjában távollétében 9 év és 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, és mivel nem kezdte meg a büntetés letöltését, nemzeti, majd európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Tekintve, hogy a baranyai nyomozók megállapították, hogy a szökevény az Egyesült Királyság területén bujkálhat, felvették a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Célkörözési Osztályával.

A Célkörözési Osztály az ENFAST hálózatán keresztül riasztotta a brit társhatóságot, a National Crime Agencyt (NCA) a toplistás bűnöző hollétéről, miközben az ORFK nemzetközi központja koordinálta a rendőri együttműködést.

A Baranya vármegyei rendőrök, célkörözési nyomozók és az NCA együttműködése alapján megállapították, hogy a keresett személy Manchesterben tartózkodik, ahol március 18-án a brit rendőrség munkatársai elfogták.

Kiadatásáról a későbbiekben döntenek a brit hatóságok – írja a Police.hu.