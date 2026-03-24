Borult a bili: három dílert fogtak el a magyar rendőrök
Sikeres volt az összehangolt akció. Két vevő és három díler került rendőrkézre.
Összehangolt akcióban három kábítószer-terjesztőt fogtak el a rendőrök, a balatonalmádi nyomozók pedig kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását. Az összehangolt rajtaütés során nemcsak a dílereket, hanem a vásárlókat is sikerült azonosítani és felelősségre vonni.
Elfogták a dílereket
A DELTA-akció keretében március 16-án este a rendőrök Devecser térségében igazoltattak egy 45 éves Ajka környéki, illetve egy 20 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfit. A gyanú szerint nem sokkal korábban drogot vettek egy terjesztőtől.
A rendőrök lecsaptak az eladókra is, az akció során három dílert fogtak el – egy 39 éves Ajka környéki, egy 20 éves berhidai és egy 28 éves litéri férfit. A házkutatások során több millió forintot foglaltak le, amely feltehetően a kábítószer-kereskedelemből származott.
A balatonalmádi nyomozók őrizetbe vették a terjesztőket, és kezdeményezték letartóztatásukat. Velük szemben kábítószer-kereskedelem bűntette miatt folyik eljárás.
A két vásárló sem kerülte el a felelősségre vonást, ellenük szintén büntetőeljárás indul – írja a Police.hu.
