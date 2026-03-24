Borult a bili: három dílert fogtak el a magyar rendőrök

Sikeres volt az összehangolt akció. Két vevő és három díler került rendőrkézre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 06:45
kábítószer kereskedelem letartóztatás kábítószer

Összehangolt akcióban három kábítószer-terjesztőt fogtak el a rendőrök, a balatonalmádi nyomozók pedig kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását. Az összehangolt rajtaütés során nemcsak a dílereket, hanem a vásárlókat is sikerült azonosítani és felelősségre vonni.

Összehangolt akció Devecser térségében: a DELTA-akció során több díler rendőrkézre került (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Elfogták a dílereket

A DELTA-akció keretében március 16-án este a rendőrök Devecser térségében igazoltattak egy 45 éves Ajka környéki, illetve egy 20 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfit. A gyanú szerint nem sokkal korábban drogot vettek egy terjesztőtől.

A rendőrök lecsaptak az eladókra is, az akció során három dílert fogtak el – egy 39 éves Ajka környéki, egy 20 éves berhidai és egy 28 éves litéri férfit. A házkutatások során több millió forintot foglaltak le, amely feltehetően a kábítószer-kereskedelemből származott.

A balatonalmádi nyomozók őrizetbe vették a terjesztőket, és kezdeményezték letartóztatásukat. Velük szemben kábítószer-kereskedelem bűntette miatt folyik eljárás.

A két vásárló sem kerülte el a felelősségre vonást, ellenük szintén büntetőeljárás indul – írja a Police.hu.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
