Béres József tudományos kutató, rákkutató volt, aki 1920. február 7-én született Záhonyban és ma 20 éve, 2006. március 26-án hunyt el. Miután lediplomázott, agrármérnökként általános élettanból és agrobiokémiából Summa cum laude doktori címet is szerzett. Ez után alkotta meg legismertebb szabadalmát, Béres Csepp néven. Emellett vannak jelentős növényvédelmi és állatélettani szabadalmai, valamint kidolgozott egy olyan vizeletvizsgáló módszert is, amivel nagy biztonsággal előre jelezhető a daganatot megelőző állapot-olvasható a Wikipédián.

A sakkozógép magyar feltalálója is ezen a napon hunyt el

Kempelen Farkas tudós, feltaláló 1804. március 26-án hunyt el Bécsben. Nyolc nyelven írt, beszélt, németre fordította Mária Terézia törvénykönyvét, nem mellesleg megépítette a beszédutánzó gépet és ő tervezte a Budai Várszínház épületét is. Ő volt a XVIII. század egyik legjelentősebb magyar tudósa és feltalálója. Egy másik találmánya volt a gőzkondenzátorral tervezett gőzgép, Buda vízellátásának javítására vízemelőt tervezett, megszerkesztette a gőzturbina ősét és 1788-ban benyújtotta találmányát II. József császárhoz. Ötvösként, költőként, íróként, és építészként is tevékenykedett, de a Pozsonyi várban a vízvezetékrendszert is ő építette ki, és a schönbrunni szökőkutak is az ő alkotásai. Emellett 1772-ben írógépet készített Paradis Teréz, a vak bécsi zongoraművésznő részére, illetve egy mozgatható betegágyat a himlőben megbetegedett Mária Teréziának. Leghíresebb találmánya mégis a sakkozógép, melyet 1769-ben készített.

199 éve halt meg Beethoven

Ludwig van Beethoven német zeneszerző, zongoraművész 1827. március 26-án hunyt el. Legismertebb műve a IX. d-moll szimfónia, mely a IV. tételben megszólaló szólóénekével és kórusával az Európai Unió himnusza lett. Egy opera mellett 9 szimfóniát, 5 zongoraversenyt, egy hegedűversenyt, egy hármas-versenyt, 32 zongoraszonátát, 10 hegedű-zongora szonátát, 5 cselló-zongora szonátát, 11 nyitányt, számtalan vonósnégyest, misét és egyéb zongoraművet írt.