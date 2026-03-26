20 éve hunyt el a Béres csepp feltalálója- nem csak ezt köszönhetjük neki
Béres József Széchenyi-díjas kutató 2006-ban, ezen a napon hunyt el. Mutatjuk a hungarikumként számon tartott Béres cseppen kívül mit köszönhet neki a tudományos világ és ezáltal mindenki más is.
Béres József tudományos kutató, rákkutató volt, aki 1920. február 7-én született Záhonyban és ma 20 éve, 2006. március 26-án hunyt el. Miután lediplomázott, agrármérnökként általános élettanból és agrobiokémiából Summa cum laude doktori címet is szerzett. Ez után alkotta meg legismertebb szabadalmát, Béres Csepp néven. Emellett vannak jelentős növényvédelmi és állatélettani szabadalmai, valamint kidolgozott egy olyan vizeletvizsgáló módszert is, amivel nagy biztonsággal előre jelezhető a daganatot megelőző állapot-olvasható a Wikipédián.
A sakkozógép magyar feltalálója is ezen a napon hunyt el
Kempelen Farkas tudós, feltaláló 1804. március 26-án hunyt el Bécsben. Nyolc nyelven írt, beszélt, németre fordította Mária Terézia törvénykönyvét, nem mellesleg megépítette a beszédutánzó gépet és ő tervezte a Budai Várszínház épületét is. Ő volt a XVIII. század egyik legjelentősebb magyar tudósa és feltalálója. Egy másik találmánya volt a gőzkondenzátorral tervezett gőzgép, Buda vízellátásának javítására vízemelőt tervezett, megszerkesztette a gőzturbina ősét és 1788-ban benyújtotta találmányát II. József császárhoz. Ötvösként, költőként, íróként, és építészként is tevékenykedett, de a Pozsonyi várban a vízvezetékrendszert is ő építette ki, és a schönbrunni szökőkutak is az ő alkotásai. Emellett 1772-ben írógépet készített Paradis Teréz, a vak bécsi zongoraművésznő részére, illetve egy mozgatható betegágyat a himlőben megbetegedett Mária Teréziának. Leghíresebb találmánya mégis a sakkozógép, melyet 1769-ben készített.
199 éve halt meg Beethoven
Ludwig van Beethoven német zeneszerző, zongoraművész 1827. március 26-án hunyt el. Legismertebb műve a IX. d-moll szimfónia, mely a IV. tételben megszólaló szólóénekével és kórusával az Európai Unió himnusza lett. Egy opera mellett 9 szimfóniát, 5 zongoraversenyt, egy hegedűversenyt, egy hármas-versenyt, 32 zongoraszonátát, 10 hegedű-zongora szonátát, 5 cselló-zongora szonátát, 11 nyitányt, számtalan vonósnégyest, misét és egyéb zongoraművet írt.
A leghíresebb magyar szinkronszínészünk ma lenne 92 éves
Harkányi Endre színész, szinkronszínész 1934. március 26-án született. A Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt, ahol 1957-ben diplomázott. A debreceni Csokonai Színháznál kezdett, majd 1960-1963 között a Petőfi Színház, 1963-1968 között a Vígszínház, 1968-1977 között a Mikroszkóp Színpad, 1977-1984 között a József Attila Színház társulatához szerződött. 1984-ben visszatért a Vígszínházba, azonban kilenc év után egy évadra átszerződött a Művész Színházhoz (1993-1994). Népszerű szinkronszínész, többek között a „Nyolcvan nap alatt a Föld körül Willy Foggal” c. rajzfilmben a (Rigodon), Mézga Géza és a Vízipók csodapók Keresztesének magyar hangja volt. 2008-ban beválasztották a Halhatatlanok Társulatába és Kossuth-díjat is kapott. Harkányi Endre 2025. február 21-én, 90 éves korában hunyt el.
6 helyszínen tart ma véradást a Vöröskereszt Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 11:00-18:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051. Budapest, Arany J. u. 31.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 13:30-17:30 óra között a Shopmarkban (1191. Budapest, Üllői út 201.)
- 09:00-12:00 óra között pedig a Trefort Technikumban (1191. Budapest, Kossuth tér 12.).
Jönnek a csapadékosabb napok
A kopnyeg.hu szerint csütörtökön beborul az ég, és a Dunántúlon sokfelé, keleten csak elszórtan várható eső, zápor. A Dunántúl nyugati részein havas eső, havazás is lehet. Mindössze 7 fok körül várható a maximum hőmérséklet, a téliesebb Alpokalján lesz a leghidegebb. Az északira forduló szél egyre több helyen fokozódik viharossá.
Kezdetét veszi a Budapest SmartFest Nemzetközi AI Filmfesztivál
Idén tavasszal újra a vizuális innovációé és a lenyűgöző filmkalandoké a főszerep: érkezik a 3. Budapest SmartFest Nemzetközi AI Filmfesztivál, amelynek ismét a Cinema City ad otthont. Az esemény 2026. március 26-27. kerül majd megrendezésre, a mozivásznon pedig klasszikus versek és archív képek is új életre kelnek majd, de a vadnyugat hőseivel és a távoli jövő robotjaival is találkozhatnak a nézők. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre