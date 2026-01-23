Sakk a parkban, sakk vízben! Így hódította meg Magyarország a 64 mezőt

Kempelen Farkas 1734. január 23. vagyis pontosan 292 éve született. A neve a mai napig ismerősen cseng, hiszen az általa alkotott híres sakkautomata világraszóló csoda volt hosszú időn keresztül. Hogy valóban automata volt-e vagy valaki ült a szerkezetben, sokáig kétséges volt. A sakk évszázadok óta töretlen sikernek örvend. Az intelligencia egyik legkifejezőbb játéka, a logika fejlesztő eszköze, ma már a digitális változattal is hódít, nem csupán sportolók és szuperokos emberek között. A sakk játszható parkokban és akár a fürdőkben is, a huszadik századból megannyi kép mutatja be a sakk iránti magyar szenvedélyt.

Ha nincs elég meleg, lázba hoz a sakk a strandon is Fotó: Fortepan/Dr. Horváth Miklós

Kempelen és a sakk a "Török" automatával

Kempelen Farkas, a magyar polihisztor és mérnök, nem éppen hétköznapi dolgokra vágyott. A Pozsonyban született zseni, aki a 18. században sokakat elképesztett találmányaival, világhírét a híres „Török” sakkautomatának köszönhette, amely egész Európát lázba hozta, és még Napóleont is próbára tette.

Napoleon is kikapott a sakkautomatától Fotó: Roger-Viollet via AFP

Miért éppen a sakk?

Kempelen Farkas 1769-ben Mária Terézia udvarában látott egy mutatványt egy "gondolkodó" gépről, amit ő nem tartott különösebben meggyőzőnek. Kissé sértette a szakmai hiúságát, ezért azt mondta: „én ennél jobbat is tudok csinálni!” A sakk azért lett a központi elem, mert akkoriban ezt tartották az emberi értelem egyik legmagasabb fokú próbájának. Az eredeti sakkautomata 1854-ben leégett, de a világ legnagyobb számítógép-múzeuma újra megépíttette azt, de Kempelen Farkas sakkautomatájának titkát az alkotó haláláig, 1804-ig nem leplezte le senki. A gép 1,5 méter széles, 95 centiméter magas és 90 centiméter mély volt.

Sakk az ókortól napjainkig

A sakk története több mint ezer évre nyúlik vissza: a játék India területén alakult ki a 6. században, majd Perzsián és az arab világon keresztül jutott el Európába a középkorban. Gyorsan népszerűvé vált, mert egyszerre igényelte a logikát, stratégiát és a kreativitást, így a nemesség és az értelmiség kedvence lett. A 19. században már nemzetközi versenyek is zajlottak. A 20. században a sakk új dimenziókat kapott: Bobby Fischer és Garri Kaszparov forradalmasították a játékot.