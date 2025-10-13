Időutazás indul: Mária Terézia, Sisi és Horthy is lakott abban a kastélyban, amit Grassalkovich a családjának épített és most a kormány felújít

A Grassalkovich-kastély Magyarország legnagyobb barokk kastélya. Az impozáns épülethomlokzat mögött három évszázad története sűrűsödik: a fényűző arisztokrata élet, a királyi pár szerelmes pillanatai, háborús idők és újjászületés a romok közül, most pedig régi pompáját készül visszanyerni. A magyar kormány és az OTP Bank összesen 100 millió eurót , azaz 40 milliárd forintot biztosít a kastély teljes körű felújítására. A cél, hogy az ország egyik legimpozánsabb történelmi épülete újra régi fényében tündököljön.

A Grassalkovich-kastély ma múzeumként üzemel Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A kastély története Grassalkovich Antal nevéhez fűződik, aki a 18. század közepén az ország egyik legbefolyásosabb főuraként építtette meg családi rezidenciáját. A barokk pompát, a szimmetriát és a reprezentációt ötvöző épület már születésekor az ország egyik legnagyobb magánkastélya volt.

Nem akárki fordult meg benne: Mária Terézia is ellátogatott ide 1751-ben, személyesen tisztelte meg a főurat jelenlétével. Grassalkovich Antal hálából egy külön szobát is építtetett a királynő számára, ezt a szobát használta majd száz évvel később Erzsébet királyné, azaz Sisi is.

Mária Terézia szobra a kastély kertjében Fotó: Jászai Csaba / MTI

A kastély fénykora új dimenziót kapott 1867-ben, amikor a magyar állam a kiegyezés után megvásárolta az épületet, és koronázási ajándékként adta I. Ferenc Józsefnek és Erzsébet királynénak.

A kiállítórészben egy külön termet szenteltek Sisinek Fotó: Németh András Péter

Sisi azonnal beleszeretett a helybe: tágas terei, a vidéki nyugalom és a természet közelsége mind hozzájárultak ahhoz, hogy a kastély a királyné legkedvesebb menedékévé váljon.

Érdekes adat is bizonyítja azt, hogy mennyire szeretett itt lenni Sisi: 2667 napot töltött Magyarországon és ebből több mint 2000 napot Gödöllőn vagy a budai várban.

Sisinek több ruhája is megtekinthető a kastélyban Fotó: Németh András Péter

A kastélyban 136 helyiség volt, ebből 103 lakószoba. Erzsébet és Ferenc József szobáit a díszterem választotta el egymástól, de színekben is jól elkülönültek:

Sisi szobái ibolyalilák, kedvenc virágának színében pompáztak,

Ferenc József lakosztálya a mélybordó árnyalataival tündökölt,

Mária Valéria főhercegnő szobáját pedig világoskék tónus jellemezte.

A kastélyparkban gyakran sétált Sisi Fotó: Jászai Csaba / MTI

Sisi itt nem elsősorban az uralkodó felesége volt, hanem egy érzékeny, természetrajongó nő, aki szeretett lovagolni, kertészkedni és sétálni a 28 hektáros parkban (ez körülbelül 60 futballpálya méretű terület). A kertet az ő ízlése szerint alakították át: romantikus sétányok, pihenőpavilonok, fedett verandák vezettek a lovardához és az istállókhoz, ahol kedvenc lovai várták.