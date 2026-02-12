- „Ha nem vagy száraz, meghalsz” – Így tartják melegen magukat az ukrán katonák a hideg árkokban
Volgográd lángokban – fegyverraktárat támadtak meg az ukránok
Az egész települést ki kellett üríteni az ukrán támadás után. Volgográdban egy katonai létesítményt robbantottak fel, amely lángra kapott.
Az oroszok sikeresen elhárították a rakétatámadást Volgográdban, azonban a törmelék lángra kapott és nagy tűz keletkezett. Az ukrán haderő kilőtt egy orosz fegyverraktárat. A volgográdiakat evakuálni kellett. Orosz oldalon is óriási veszteségekkel számolnak.
Az Oroszország délkelet-európai részén található Volgográd már korábban is az ukrán sereg célkeresztjébe került. A területen már napok óta kiadták a riasztást az ukrán dróntámadások miatt. Vologyimir Zelenszkij elnök arról beszélt, hogy az orosz energialétesítmények is célponttá válhatnak.
Az ukránok egy orosz fegyverraktárat támadtak meg az Oroszország délnyugati részén található Kotluban falu közelében.
Az orosz védelmi minisztérium légvédelmi egységei visszavertek egy rakétatámadást a Volgogradi területen. A zuhanó törmelék tüzet okozott a Kotluban faluban található létesítmény közelében
– fogalmazott Andrej Bocsarov területi kormányzó.
Bár a támadásban senki sem halt meg, az evakuációt megkezdték, hogy a robbanásveszélyes környéktől megvédjék a civileket.
