Rémálom Volgográdban – robbanások rázták meg a várost

Riadót fújtak Oroszország délkelet-európai részén.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.09. 11:29
Módosítva: 2026.02.09. 11:37
háború Ukrajna Oroszország

Újabb robbanásokat észleltek Volgográdban hétfő éjszaka. Ugyanezen a településen az ukrán drónok miatt fújtak riadót két napja, a bevetett drónok közül egyik sem ért célba. Nem ismert, hogy pontosan melyik város volt a drónok célpontja.

Volodimir Zelenszkij szerint jelentős támadások történtek a hét folyamán. Az orosz energialétesítmények is célponttá válhatnak (Fotó: AFP /  AFP)

Már kiadták a riadót Oroszország délkelet-európai részén, Volgográdban, ahol ma kora hajnalban ismét robbanások voltak. A védelmi minisztérium szerint korábban csaknem 100 ukrán drónt észleltek, de egyikük sem ért célba. Volgográd területén most összesen 45 drónt lőttek le.

Ukrajna elnöke, Vologyimir Zelenszkij arról számolt be, hogy az orosz energia infrastruktúrája legitim célpont lehet az ukrán haderők számára, hiszen ezzel jelentősen meggyengítenék a fegyvergyártás forrásait. Az elnök azt is elmondta, hogy az elmúlt héten Oroszország több mint 2000 drónt, 1200 irányított légibombát és 116 különféle rakétát vetett be több ukrán város ellen – írja a Ripost.

 

