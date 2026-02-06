Az ukrán erők megtámadták Belgorodot

Az éjszaka folyamán ukrán támadás érte az Oroszország nyugati részén fekvő Belgorod városát. A károk mértékét még nem határozták meg, ugyanakkor a településen kiterjedt áramkimaradások alakultak ki. A hatóságok megkezdték a helyreállítást, de az áramszolgáltatást egyelőre nem sikerült visszakapcsolni - írja a Ripost.

Robbantást észleltek Belgorodban egy ukrán dróntámadás után. Fotó: Anadolu / GettyImages

Hasonlóan az oroszok kijevi támadásához, az ukrán erők a civil Belgorod városát vették célba, melynek következményeképp elment az áram a városban. A támadást Vjacseszlav Gladkov, Belgorod kormányzója is megerősítette.

Az ellenség megtámadta Belgorodot. Mindenki tudja, hogy nincsenek katonai célpontjaink. A kár igencsak jelentős. A károsodás kiterjedt a Rakityanszkij, Boriszovszkij, Gajvoronszkij és a Jakovlevszkij kerületre is. Egyelőre nem tudtuk visszaállítani az áramellátást a városban.

– közölte a kormányzó Telegramon. Az Orosz Védelmi Minisztérium arról számolt be, hogy összesen 38 ukrán drónt lőttek ki, amiből 10 Belgorod fölött zuhant le. Brjanszk határain kívül pedig 26 ukrán drónt hárítottak el.